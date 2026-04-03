Бизнес сможет создавать корпоративных ИИ-агентов на базе «ГигаЧат Ультра»

Российский бизнес получил доступ к флагманской языковой модели «ГигаЧат Ультра» (GigaChat Ultra) для создания корпоративных ИИ-агентов. На платформе «ГигаЧат Бизнес» (GigaChat Enterprise) компании теперь могут использовать самую современную версию ИИ-помощника Сбербанка. Платформа разработана российской ИТ-компанией «Салют для бизнеса» (входит в группу «Сбер»). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На первом этапе «ГигаЧат Ультра» будет доступна в облачном и гибридном форматах поставки платформы, которая настраивается под конкретные задачи предприятия. С ним сотрудники получают возможность автоматизировать рутинные рабочие операции, ускоряя поиск данных, подготовку отчетов или написание кода прямо «из коробки» с помощью типовых ИИ-агентов для разных офисных ролей.

Новая архитектура модели позволяет ИИ-агентам обрабатывать запросы быстрее, что имеет огромное значение для бесшовного взаимодействия в сложных мультиагентных системах. Увеличенная скорость в сочетании с высокой производительностью дает сотрудникам компаний возможность эффективно решать комплексные задачи с минимальной задержкой, рационально используя вычислительные мощности. Кроме того, «ГигаЧат Ультра» поддерживает исполнение кода непосредственно в интерфейсе.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Привычные офисные приложения скоро уступят место интеллектуальным агентам. У специалистов появятся полноценные цифровые помощники, заточенные под специфику конкретного предприятия, которые будут не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно выполнять задачи. Вместе с «ГигаЧат Бизнес» компании подключают передовой генеративный ИИ, при этом данные остаются под их полным контролем».

Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса»: «Бизнес больше не хочет выбирать между скоростью внедрения ИИ-решений и безопасностью данных. Интеграция «ГигаЧат Ультра» в нашу платформу дает компаниям доступ к самой мощной российской языковой модели в сочетании с гибридной моделью поставки. Компания может работать в приватном облаке и при этом не требуется строительства собственного ЦОД. Такой подход станет стандартом для крупного бизнеса, которому важны и операционная гибкость, и соблюдение регуляторных требований».

Платформа «ГигаЧат Бизнес» доступна в трех форматах: гибридном, облачном и on-premise, то есть полностью в инфраструктуре предприятия. В гибридной модели платформа работает в приватном облаке: данные пользователя хранятся на его собственных серверах, а языковая модель не сохраняет информацию после ответа. Компания получает управляемость облачной инфраструктуры без необходимости строить собственный центр обработки данных. Те, кому необходимо быстрое масштабирование, могут использовать облачную конфигурацию (SaaS). Для крупнейших компаний, банков и объектов критической информационной инфраструктуры, где предъявляются наивысшие требования к безопасности, «ГигаЧат Бизнес» поставляется в виде локального программно-аппаратного комплекса (ПАК). В любом из этих вариантов система обеспечивает контроль доступа, реализует политики безопасности и позволяет управлять агентами, созданными сотрудниками.