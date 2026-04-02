«Яндекс» разработал ИИ-сервис для обнаружения борщевика на спутниковых фото

ML-разработчики из Школы анализа данных вместе с экспертами Центра технологий для общества «Яндекса» и движением «СтопБорщевик» запустили ИИ-сервис для выявления на спутниковых фото зарослей борщевика Сосновского. Инструментом могут бесплатно воспользоваться все желающие — от природоохранных организаций и национальных парков до ученых и фермеров. Разметка снимков с помощью сервиса занимает в среднем в 50 раз меньше времени, чем вручную. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сервис уже протестировали волонтеры из «СтопБорщевика» и Центра содействия экспедиционной деятельности. С его помощью они выявили очаги заражения общей площадью 421 га в 17 регионах европейской части страны, при этом территорию Москвы и Московской области проанализировали полностью. На основе полученных данных волонтеры проводят работы по уничтожению борщевика — в основном это выкапывание растений и обрезка соцветий. Работы ведутся в первую очередь на особо охраняемых природных территориях. Например, команда «СтопБорщевика» благодаря сервису отыскала и ликвидировала крупный очаг заражения в национальном парке «Плещеево озеро» в Ярославской области.

Сервис могут использовать не только волонтеры — он доступен всем желающим. На размеченных территориях данные об очагах заражения борщевиком можно посмотреть на карте. Если разметки пока нет, достаточно загрузить на сервис спутниковые снимки нужной местности в GeoTIFF — этот формат содержит метаданные для привязки изображения к карте. Алгоритм проанализирует изображения и выделит зоны произрастания борщевика.

За выявление борщевика на спутниковых фото отвечают разработанные в «Яндексе» технологии компьютерного зрения. Модель обучали в сервисах Yandex Cloud, для валидации использовался датасет из 10 тыс. спутниковых фото с очагами заражения. На первом этапе качество распознавания оценивали по метрике IoU (Intersection over Union), которая определяет точность детекции. Затем алгоритм размечал новые снимки, а результаты оценивали эксперты «СтопБорщевика».

В 2026 г. волонтеры продолжат работу: будут добавлять другие регионы и актуализировать уже имеющиеся данные. К лету планируется задействовать сервис для мониторинга территории общей площадью 100 тыс. км² в Тверской и Ярославской областях. Кроме того, с его помощью движение «СтопБорщевик» при поддержке Росзаповедцентра Минприроды России и Центра содействия экспедиционной деятельности разработает карты зараженности для особо охраняемых природных территорий федерального значения.

«Яндекс» намерен масштабировать сервис, обучив его отслеживать и другие инвазивные растения, например, эхиноцистис лопастный и два вида золотарников: канадский и гигантский. Также в планах — создание единой карты очагов заражения борщевиком на основе уже собранных данных.

