Высокоскоростной интернет МТС пришел на побережье Берингова моря

МТС запустила высокоскоростную сеть LTE в селе Ивашка Карагинского района Камчатского края. Жители удаленного поселения на побережье Берингова моря впервые получили доступ к современным цифровым сервисам на скорости 4G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели работы по обновлению оборудования, что позволило перевести абонентов с технологий 2G и спутниковой связи на стандарт LTE. Подключение к волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) кратно увеличило пропускную способность и стабильность канала. В результате жители Ивашки получили качественный «наземный» интернет, который значительно превосходит спутниковый по скорости, задержкам и потенциалу для роста.

Новое качество связи критически важно для социально значимых объектов села: фельдшерско-акушерского пункта, школы, администрации и местного предприятия. Высокоскоростной интернет также повышает безопасность жителей и гостей поселка и открывает перспективы для развития туризма в этом уникальном прибрежном районе.

«Как только на Камчатке появилась новая линия ВОЛС в направлении северных территорий края, мы запустили проект по модернизации оборудования в Ивашке. Наша задача была — превратить доступ к интернету из ограниченной опции в полноценный цифровой инструмент. Мы заменили оборудование и перевели село со спутника на стабильный 4G по оптической линии связи. Это коренным образом меняет жизнь в удаленном селе. В период путины, когда сюда съезжаются вахтовики, связь будет стабильной, что важно и для работы, и для общения с семьями. Но главное – это новые возможности для самих жителей: телемедицина, онлайн-образование, государственные услуги. Теперь у них есть тот же доступ к информации и сервисам, что и в крупных городах полуострова», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Село Ивашка – исторически основанный казаками острог, а сегодня один из ключевых рыбопромышленных пунктов Карагинского района. В нем проживает около 300 человек. Поселение расположено на узкой галечной косе между Беринговым морем и лагуной, куда можно добраться только по воде или воздуху. Уникальный ландшафт и богатая природа – киты и тюлени в акватории, птичьи базары – привлекают сюда любителей экологического туризма. Запуск LTE на базе наземной инфраструктуры устраняет цифровое неравенство и открывает для жителей новые возможности.