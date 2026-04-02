«Визор» автоматизировал налоговый мониторинг для «Ленты»

Вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») завершил процесс внедрения собственной платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор» в торговую сеть «Лента». Решение было выбрано для оптимизации процесса взаимодействия с Федеральной налоговой службой через систему АИС «Налог-3». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Ранее «Лента» уже находилась в режиме налогового мониторинга и передавала необходимые данные в регуляторные органы через витрину данных от стороннего вендора. Однако, с 2024 года прямое подключение к государственной системе АИС «Налог-3» стало обязательным требованием для продолжения работы в данном формате. Поскольку предыдущее решение не поддерживало полноценную интеграцию с этим сервисом, ритейлеру потребовалось сменить технологического партнера.

Ключевым этапом внедрения стала настройка интеграции с ранее используемыми системами. Было подключено хранилище данных от предыдущего поставщика, что позволило решению получать большой объем информации. Также организована связь с внутренним электронным архивом, где хранятся налоговые и бухгалтерские документы. Команда продукта «Визор» обеспечила бесшовный переход с учётом критически важных требований к стабильности работы системы и точности данных, передаваемых в регуляторные органы.

«Для крупного ритейла с разветвлённой сетью и большим объемом операций режим налогового мониторинга — это стратегическое преимущество. В таком масштабе особенно важно исключить камеральные проверки, снизить административную нагрузку и обеспечить непрерывную цифровизацию процессов. Наше решение позволяет не просто соответствовать требованиям ФНС, а создавать устойчивую, автоматизированную среду для работы с данными. Именно такой подход обеспечивает реальную экономию ресурсов и повышает операционную эффективность», — сказала Марина Любимова, коммерческий директор платформы для перехода в режим налогового мониторинга «Визор» (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1»).

«Проект по внедрению «Визора» стал частью стратегии цифровизации компании. Система атомизировала обмен данными с ФНС и обеспечивает передачу более 10 млн единиц данных в квартал по запросу регулятора без существенной ручной обработки. Это снижает нагрузку на сотрудников, ускоряет подготовку документов и повышает прозрачность налоговых процедур. Мы выполнили обязательное условие регулятора, но получили больше: прозрачную систему, которая снижает риски и повышает управляемость процессами», — сказал Александр Сорокин, старший руководитель проектов, «Группа Лента».