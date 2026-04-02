VisionLabs внедрила систему распознавания лиц в аэропортах Сейшел и Сент-Китса и Невиса

В Сейшельском международном аэропорту и Международном аэропорту имени Роберта Брэдшоу теперь можно пройти пограничный контроль по лицу. Биометрическая система на базе алгоритмов VisionLabs пропускает до 30 пассажиров в минуту, ускоряя досмотр в среднем на 84%. Стоимость установки одной биометрической арки с базой 10 тыс. лиц варьируется от $20 тыс. до $50 тыс. Об этом CNews сообщил представитель VisionLabs.

В аэропортах Сейшел и Сент-Китса и Невиса на данный момент работают 15 биометрических арок паспортного контроля. Ещё четыре арки работают на Сейшелах в водных портах и на пограничных пунктах на суше. Воспользоваться новыми системами могут как граждане двух государств, так и иностранные туристы.

Чтобы пройти паспортный контроль по биометрии, нужно перед поездкой загрузить свою фотографию и паспортные данные в систему ETA (Electronic Travel Authorization, электронное разрешение на въезд) и пройти предварительную аутентификацию. После этого, при проходе через арку в аэропорту, система детектирует лицо и сопоставляет его с хранящимся образцом. Смотреть в камеру не надо: распознавание происходит автоматически. Весь процесс занимает до 30 секунд.

Безопасность

«Системы цифровых границ — перспективное направление, в котором мы сейчас активно работаем. Эти решения помогают сократить очереди на паспортном контроле и снизить нагрузку на сотрудников, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности. Совместно с международными технологическими партнёрами мы пилотируем ETA-решения, проекты цифрового ID и целые биометрические экосистемы ещё в нескольких странах Африки и Азии», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

Биометрические решения VisionLabs работают в восьми аэропортах в странах Африки и Азии, полный список аэропортов не раскрывается. В этом году компания планирует внедрить подобные системы для различных сценариев ещё в 10 странах.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/