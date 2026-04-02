VisionLabs внедрила систему распознавания лиц в аэропортах Сейшел и Сент-Китса и Невиса

В Сейшельском международном аэропорту и Международном аэропорту имени Роберта Брэдшоу теперь можно пройти пограничный контроль по лицу. Биометрическая система на базе алгоритмов VisionLabs пропускает до 30 пассажиров в минуту, ускоряя досмотр в среднем на 84%. Стоимость установки одной биометрической арки с базой 10 тыс. лиц варьируется от $20 тыс. до $50 тыс. Об этом CNews сообщил представитель VisionLabs.

В аэропортах Сейшел и Сент-Китса и Невиса на данный момент работают 15 биометрических арок паспортного контроля. Ещё четыре арки работают на Сейшелах в водных портах и на пограничных пунктах на суше. Воспользоваться новыми системами могут как граждане двух государств, так и иностранные туристы.

Чтобы пройти паспортный контроль по биометрии, нужно перед поездкой загрузить свою фотографию и паспортные данные в систему ETA (Electronic Travel Authorization, электронное разрешение на въезд) и пройти предварительную аутентификацию. После этого, при проходе через арку в аэропорту, система детектирует лицо и сопоставляет его с хранящимся образцом. Смотреть в камеру не надо: распознавание происходит автоматически. Весь процесс занимает до 30 секунд.

«Системы цифровых границ — перспективное направление, в котором мы сейчас активно работаем. Эти решения помогают сократить очереди на паспортном контроле и снизить нагрузку на сотрудников, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности. Совместно с международными технологическими партнёрами мы пилотируем ETA-решения, проекты цифрового ID и целые биометрические экосистемы ещё в нескольких странах Африки и Азии», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

Биометрические решения VisionLabs работают в восьми аэропортах в странах Африки и Азии, полный список аэропортов не раскрывается. В этом году компания планирует внедрить подобные системы для различных сценариев ещё в 10 странах.