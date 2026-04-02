В окрестностях Чусового ускорили интернет

В Чусовском округе Пермского края — где проходили съемки реалити-шоу «Выживалили» — мобильный сигнал стал стабильнее и быстрее. «МегаФон» запустил здесь новые базовые станции. Инженеры оператора существенно увеличили территорию действия сети и ускорили мобильный интернет до 70 Мбит/с. В самом Чусовом, где проживает около 44 тысяч человек, новое покрытие появилось в поселке Лисьи Гнезда. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пермский край часто становится местом съемок различных кинопроектов — «Территория», «Сердце Пармы, «Время первых», «Одна» и другие. Эти места привлекают живописной природой, которую поддерживает стабильная мобильная связь и интернет.

Техническое оснащение новых базовых станций позволяет работать в нескольких частотных диапазонах одновременно. Такая технология обеспечивает оптимальный баланс между дальностью распространения сигнала и высокой скоростью передачи данных. В результате интернет на данной территории может разгоняться до 70 Мбит/с. Этого показателя достаточно для комфортного просмотра видео в высоком качестве, проведения видеоконференций, использования образовательных интернет-платформ и работы с облачными сервисами.

Особое внимание специалисты компании уделили развитию инфраструктуры в сельской местности. Благодаря установке новых объектов связи, уверенный прием и мобильный интернет теперь доступны жителям в деревне Никифорово, селе Села, а также в южной части рабочего поселка Лямино. В совокупности новые онлайн-возможности получили свыше 5 тыс. человек, проживающих в этих населенных пунктах.

«Цифровые технологии уже стали неотъемлемой частью повседневной жизни, образования и бизнеса как в городах, так и небольших поселениях. Запуск новых базовых станций в Чусовском округе — это важный шаг в реализации нашей стратегии по развитию телеком-инфраструктуры в Пермском крае. Мы увеличили зону покрытия и значительно повысили скорость мобильного интернета, чтобы наши клиенты пользовались современными онлайн-сервисами для работы, учебы и развлечений», — сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Ранее инженеры оператора запустили базовые станции в ряде населенных пунктов Пермского муниципального округа, а также ускорили мобильный интернет в Перми для студентов и педагогов ПГНИУ.

