Только 7% россиян хотят, чтобы их нанимал на работу ИИ, а не эйчар

Скептиков за год стало больше: россияне не хотят, чтобы собеседования и найм работодатели передавали ИИ. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Раньше россияне критиковали девочек-рекрутеров, сейчас — ИИ. Лишь 4% респондентов готовы полностью доверить алгоритмам проведение собеседований, еще 40% — часть процесса интервьюирования, в то время как каждый второй категорически против этого. Впрочем практическая готовность к взаимодействию с ИИ оказывается несколько выше уровня теоретического доверия: 38% респондентов согласились бы пройти собеседование с алгоритмом (6% однозначно готовы, 32% скорее готовы). 62% относятся к этой идее с опасением или полным неприятием.

Результаты опросов демонстрируют усиление недоверия: с 2024 г. количество противников собеседований с ИИ выросло с 42 до 50%, тех, кто не желает участвовать в подобных интервью, — 49% до 62%. Если респондентам предлагается сделать выбор между рекрутером и искусственным интеллектом, подавляющее большинство (83%) высказывается за человека, в то время как предпочтение алгоритмам отдают лишь 7% опрошенных.

Женщины чаще выражают частичное доверие алгоритмам (42% против 37% среди мужчин). Представители сильного пола более категоричны: 53% из них считают, что алгоритмам нельзя доверять проведение собеседований (среди россиянок — 47%).

Стереотип о безусловной лояльности молодежи к технологиям не подтверждается. Уровень доверия к ИИ в найме у молодежи до 35 лет и тех, кто старше, примерно одинаков.

Россияне со средним профессиональным образованием противятся использованию ИИ в рекрутинге активнее, чем те, у кого высшее образование.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 393

Время проведения: 24-30 марта 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.