«Норбит» переводит процессы продаж Ситилинк на отечественную CRM

«Норбит» автоматизирует B2B- и B2C-продажи команды MerlionTech, ИT-сервисной компании группы Merlion, и «Ситилинк». Проект реализуется на базе отечественной low-code платформы BPMSoft. Основной целью трансформации стало создание единого, прозрачного и управляемого процесса взаимодействия с клиентами и партнерами на всех этапах – от первичного обращения до завершения сделки и постпродажного обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «Норбит».

Новая CRM заменит устаревшую, не соответствующую современным требованиям бизнеса. Переход на BPMSoft позволит централизовать клиентские данные, автоматизировать основные этапы продаж и обеспечить масштабируемость для будущего роста. В начале 2026 г. ключевые фазы трансформации были завершены, и проект перешел в стадию масштабирования.

Подразделения корпоративных продаж (B2B) и колл-центра «Ситилинк» уже используют единую карточку клиента, контрагента и контакта, а также интегрированную телефонию для сквозной фиксации обращений. Сотрудникам доступны механизмы автоматической постановки задач, рассылки поручений и уведомлений. Они могут отслеживать исполнение процессов на всех этапах работы с клиентом, анализируя нагрузку и эффективность на дашбордах в режиме реального времени на базе преднастроенных отчетов и аналитических моделей.

Решение имеет более десятка интеграций: с «1С ЭДО», телефонией Asterisk и Genesys, сайтом «Ситилинк», ERP. Развитые связи с корпоративными системами и обмен данными онлайн заметно ускоряют работу с обращениями и повышают качество сервиса. Для обеспечения высокой технологической надежности архитектура системы построена на асинхронной платформе Apache Kafka, что гарантирует гибкость, производительность и отказоустойчивость. Стабильность системы подтверждена нагрузочным тестированием, в ходе которого она успешно обрабатывала свыше 3 тыс. сообщений в минуту по заказам и более 2,5 тыс. по данным B2C-клиентов.

В ближайших планах – расширение сценариев работы и развитие аналитического блока, подключение новых подразделений, консолидация B2B- и B2C-направлений в единой CRM-среде для создания сквозной воронки продаж и охвата всех каналов взаимодействия с клиентами. Это снизит дублирование функций и данных, существенно уменьшит трудозатраты на рутинные операции, в том числе на формирование скриптов, товарных и акционных рекомендаций.

Вячеслав Корчуганов, директор по цифровому развитию Merlion: «Опираясь на опыт «Норбит» и технологические возможности платформы BPMSoft, мы выстраиваем ИТ-архитектуру, которая позволит быстрее реагировать на любые изменения на рынке и принимать их во внимание при планировании различных бизнес-процессов. Cотрудники финансовых, сбытовых и других подразделений будут разгружены, ошибки минимизированы, прослеживаемость операций станет выше, так как весь цикл продаж теперь контролируется централизованно. Все это положительно отразится на повышении качества обслуживания покупателей».

Владислав Игнатенко, директор по развитию бизнеса компании «Норбит»: «Управление такой большой и разветвленной сетью трудно осуществлять без использования специальных ИТ-инструментов. BPMSoft отлично подходит для оркестрации сложных и распределенных процессов со значительным количеством влияющих на них факторов. Дополнительным преимуществом становится и наличие low-code: можно использовать готовые элементы из обширной библиотеки, настраивать их или создавать собственные под определенные задачи бизнеса, не привлекая для этого значительные ресурсы разработки».