CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

На квантовом «Уроке цифры» «Росатома» школьники начнут писать свой первый «квантовый код»

6 апреля 2026 г. стартует всероссийский «Урок цифры» по квантовым технологиям «Как кодить на квантах». Поддержку «квантовому марафону» оказывают Минпросвещения России и Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Российским школьникам расскажут о квантовом программировании как новом направлении разработки «софта» для технологий будущего. Пояснят, как можно стать квантовым программистом и почему опытным разработчикам классического ПО бывает сложнее справляться с созданием квантовых алгоритмов, нежели ребятам, изучающим квантовое программирование со школы.

Урок будет проходить в регионах страны до 26 апреля 2026 г. «Квантовый апрель» – традиционное время его проведения, потому что 14 апреля отмечается Всемирный день квантовых технологий. Именно в этот день в Музее «Атом» на ВДНХ пройдет «Урок цифры» для московских школьников с онлайн-подключением нескольких сотен российских школ.

В ходе уроков цифры состоятся региональные премьеры просветительского фильма о квантовом программировании, юные герои которого посещают квантовую лабораторию НИТУ МИСИС и знакомятся с устройством сверхпроводникового квантового компьютера. В фильме ученые рассказывают гостям об основах построения квантового программного обеспечения, а также о практических задачах, которые можно решить с помощью квантовых алгоритмов.

Для закрепления материала на квантовых уроках школьники пройдут игровые тренажеры, с помощью которых протестируют свои знания о сверхпроводниковом квантовом вычислителе, сопоставят классические и квантовые логические схемы, а также узнают про облачную платформу квантовых вычислений.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Госкорпорация «Росатом» выступает партнером урока по квантовым технологиям как руководитель российской дорожной карты по квантовым вычислениям. Популяризация квантовых технологий среди школьников и студентов с целью формирования кадрового резерва квантовой индустрии является одной из задач дорожной карты на период до 2030 г.

«Урок цифры» проводится в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

Директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева: «Для того, чтобы квантовые технологии вошли в нашу жизнь, нужны не только научные успехи в разработке квантовых компьютеров, но и люди, которые смогут использовать это достижение науки и создавать программное обеспечение для применения квантовых вычислений в самых разных сферах жизни. Мы видим, что разработчикам классического ПО порой бывает сложно начать программировать «на квантах», ведь этим технологиям нельзя научиться быстро. Вот почему погружение в квантовые принципы мироустройства нужно начинать со школы: чем раньше наши дети будут осваивать квантовый способ мышления, тем более успешные квантовые программисты из них вырастут. «Урок цифры» по квантовым технологиям – это уникальная возможность открыть большому числу российских школьников абсолютно новое и перспективное направление программирования, с которым связаны будущие технологические прорывы страны и качество жизни каждого из нас».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/