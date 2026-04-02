CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

На «КАМЕ» сотрудников обучают безопасности роботы-тренажеры

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» открыл учебный класс по охране труда с роботами-тренажерами и манекенами. Новая образовательная площадка позволит ежегодно обучать около 850 работников предприятия и стала частью системной работы компании по развитию культуры безопасности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Свеза».

Развитие безопасной производственной среды — один из ключевых приоритетов «Свезы». Компания последовательно снижает производственные риски и формирует культуру, при которой безопасность становится не формальным требованием, а повседневной практикой сотрудников.

Открытие учебного класса на «КАМЕ» стало очередным шагом в этом направлении. Проект отражает подход группы «Свеза» к развитию охраны труда, который включает внедрение цифровых инструментов управления рисками и повышение качества подготовки персонала. На предприятиях «Свезы» развивается единая система оценки и контроля знаний в области промышленной безопасности.

Ранее на комбинате внедрили систему энергоблокировки LOTO («нулевая энергия») — корпоративный стандарт, который действует в группе «Свеза». Она полностью исключает случайный пуск оборудования и повышает безопасность в складских зонах, минимизируя риск столкновений погрузчиков с пешеходами.

Новое пространство объединяет теоретическую подготовку и практические тренировки. Класс оснащен новыми тренажерами и манекенами, наглядными пособиями, а также витриной со средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Это позволяет сотрудникам изучать основы охраны труда, отрабатывать применение СИЗ и навыки оказания первой помощи.

Ключевым элементом стал робот-тренажер «Антон 1.01» — интерактивный манекен, имитирующий взрослого человека. Он используется для тренировки сердечно-легочной реанимации с контролем качества выполнения действий. Во время занятий на экране планшета визуализируются процессы, которые происходящие в организме. Это помогает лучше понять механику реанимации и повысить качество подготовки.

«Учебный класс — это инструмент формирования единой культуры безопасности на практике. Мы выстраиваем непрерывное обучение: от адаптации новых сотрудников до подготовки руководителей. Наша цель — чтобы знания по охране труда не были формальностью, а стали осознанным навыком, подкрепленным современной цифровой аттестацией. Ежегодно через учебный класс будут проходить около 850 специалистов комбината», — отметил Игорь Ткаченко, исполняющий обязанности технического директора КБК «КАМА».

Занятия в классе проводятся каждую неделю. Здесь обучаются новые сотрудники, а также проходят подготовку и аттестацию работники всех подразделений комбината.

В будущем учебное пространство планируется дооснастить компьютерными рабочими местами. Это позволит проводить онлайн-занятия и тестирование с использованием Единого портала Ростехнадзора и расширить возможности обучения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

