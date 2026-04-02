МТС установит на своей сети к 2027 году новую партию из 2600 базовых станций «Иртея»

ПАО «МТС» установит к началу 2027 г. на своей сети мобильной связи еще 2,6 тыс. отечественных базовых станций производства ООО «Иртея», доведя их общее количество в 76 регионах России до 3,8 тыс. единиц. Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К началу 2025 г. МТС ввела в опытную эксплуатацию на своей действующей сети в 37 регионах России первую промышленную партию из 200 российских базовых станций LTE «Иртея» в диапазонах B3 (1800 МГц) и B20 (800 МГц). К началу 2026 г. была установлена вторая партия из 1 тыс. базовых станций этого производителя с поддержкой дополнительных диапазонов B1 (2100 МГц) и B7 (2600 МГц). Как результат, на сегодня в 58 регионах в общей сложности работают 1,2 тыс. базовых станций «Иртея».

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе радиомодуля. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE (B1–2100 МГц, B3–1800 МГц, B7–2600 МГц, B8–900 МГц, B20–800 МГц, B38–TDD 2600 МГц), а также поддерживает технологию GSM. Функционал базовых станций включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

«За предыдущие два года МТС и «Иртея» прошли важный этап тестирования и доводки базовых станций. Мы проверяли их работу с различными абонентскими устройствами, совместимость с сетевыми элементами и интеграцию в существующую радиосеть других вендоров. И сегодня можно сказать, что оборудование подтверждает готовность к коммерческому использованию. Новая партия базовых станций будет иметь необходимый функционал, рассчитана на более высокие нагрузки в городах и закроет нашу потребность во всех частотных диапазонах LTE и GSM. Мы рассчитываем, что после завершения очередного этапа тестирования в 2027 г. продукция «Иртеи» выйдет на нужный российским операторам уровень качества, функционала, производительности и стоимости», — прокомментировал вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.

«Создание отечественной базовой станции – это итерационный процесс, который невозможно реализовать в отрыве от оператора. Лабораторные условия не позволяют учесть все нюансы радиочастотной обстановки и нагрузок. Только плотное взаимодействие с МТС в действующей сети дает нам необходимую обратную связь для доводки продукта. Мы последовательно проходим этот сложный путь, и то, что оператор выбирает наши базовые станции в ходе конкурентных процедур на общих основаниях, подтверждает достигнутый нами прогресс. Впереди еще много работы, но именно основанный на тесном сотрудничестве подход гарантирует создание действительно качественного и конкурентоспособного решения», – сказал генеральный директор «Иртея» Дмитрий Лаконцев.

Архитектура базовых станций «Иртея» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачной архитектуры, при которой часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. В декабре 2024 г. приказом Минпромторга России базовым станциям производства «Иртея» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

