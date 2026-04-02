Integro Technologies и Uzbekistan Airways оптимизируют планирование экипажей с помощью «Панорама COS»

Компания Integro Technologies сообщила о подписании договора с Uzbekistan Airways на внедрение продукта «Панорама COS» (Crew Optimization System), решения для оптимизации долгосрочного планирования и оперативного управления членами экипажей.

Uzbekistan Airways – национальный перевозчик Узбекистана и одна из ведущих авиакомпаний Центральной Азии, обеспечивающая перевозки по более чем 100 направлениям Европы, Азии и Северной Америки. В 2025 г. авиакомпания перевезла рекордные 6,6 млн пассажиров, а в ноябре того же года разместила крупнейший заказ в своей истории – на 22 новых широкофюзеляжных воздушных судна Boeing 787-9 Dreamliner, при продолжающихся поставках Airbus A321neo. К 2030 г. в рамках стратегии устойчивого роста и повышения качества сервиса парк воздушных судов Uzbekistan Airways должен увеличиться как минимум вдвое.

Для обеспечения стремительного роста и повышения операционной эффективности Uzbekistan Airways делает ставку на инновации и профессионализм. Наряду с непрерывной подготовкой высококлассных специалистов в собственной летной школе, активное расширение флота и маршрутной сети требует самых современных цифровых решений. Именно поэтому авиакомпания внедряет более совершенное и высокоэффективное программное обеспечение для планирования работы экипажей. «Панорама COS» – система, позволяющая управлять ресурсами при растущем количестве рейсов, соблюдая при этом все требования авиационного законодательства, строгие международные стандарты безопасности IOSA, а также обеспечивая сбалансированное распределение нагрузки между сотрудниками.

Учитывая вышеописанные факторы и необходимость совершенствования цифровых решений, Uzbekistan Airways внедряет новые инструменты как оперативного управления членами экипажей, так и их перспективного планирования. Организация процессов на базе современного решения «Панорама COS» позволит достичь главного – максимальной экономической эффективности в период взрывного роста, а также после стабилизации его темпов.

Панорама COS использует прескриптивный искусственный интеллект, который в каждый момент времени рассчитывает оптимальный план назначения экипажей с учетом сотен одновременно действующих ограничений. Внедрение продукта позволит Uzbekistan Airways: оптимизировать сроки составления плана экипажей до минимального времени работы; повысить эффективность как процесса планирования, так и использования рабочего времени экипажей; обеспечить равномерное и справедливое назначение среди членов экипажей по заданным направлениям, с учетом исторических данных и предпочтений самих сотрудников, что повысит удовлетворенность персонала условиями труда; рассчитывать потребность персонала с учетом проекта расписания, а также с учетом отсутствия/занятости членов экипажа; рассчитывать цепочки рейсов (пейринги) с ночевками в промежуточных аэропортах и общее количество требуемого гостиничного номерного фонда с разбивкой по аэропортам; обеспечить поддержку принятия решений по управлению экипажами в режиме реального времени при задержках рейсов или возникновении внештатных ситуаций.

На первом этапе внедрения будет оптимизирован процесс пейринга с функцией управления стоимостью, а также с возможностью планирования маршрутов движения членов экипажей, включая различные виды перелетов. Второй этап охватит оптимизацию ростеринга, где учитываются временные и постоянно действующие признаки по персоналу, исторические данные, личные предпочтения и многие другие параметры.

«Когда авиакомпания за несколько лет удваивает флот и открывает десятки новых направлений, сложность планирования экипажей растет в геометрической прогрессии, так как вариативность составления планов увеличивается кратно. Именно для таких задач мы создавали «Панорама COS»: система с помощью прескриптивного ИИ находит оптимальные решения с учетом сотен параметров одновременно. Мы рады, что Uzbekistan Airways доверяет нашей экспертизе, и уверены, что совместная работа принесет авиакомпании ощутимые результаты уже на первых этапах внедрения», – отметила Анастасия Корниенко, директор по развитию бизнеса компании Integro Technologies.

«Uzbekistan Airways находится в периоде масштабной трансформации: мы активно наращиваем флот, открываем новые направления и готовим кадры на базе собственной авиационной школы. В этих условиях цифровизация производственных процессов становится не просто преимуществом, а необходимостью. Внедрение «Панорама COS» – это стратегическое решение, которое позволит нам выстроить эффективное и прозрачное планирование летных и кабинных экипажей, обеспечить справедливое распределение нагрузки и оперативно реагировать на изменения в расписании. Мы уверены, что опыт и технологии компании Integro Technologies помогут Uzbekistan Airways выйти на новый уровень операционной эффективности», – сказал Шахзод Икрамов, заместитель председателя правления по организации летной работы Uzbekistan Airways.