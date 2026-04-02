ИИ из Якутии поможет находить сверхкрупные алмазы

В Якутии стартовал стратегически важный для региона проект по внедрению технологий искусственного интеллекта в алмазодобывающую отрасль. АО «Алмазы Анабара» (группа АЛРОСА) приступило к реализации инициативы по поиску особо крупных алмазов с использованием компьютерного зрения. Об этом CNews сообщили представители пресс-центра Республики Саха (Якутии) в Москве.

Проект реализуется на базе производственных мощностей «Алмазов Анабара» совместно с «Алроса ИТ» и Лабораторией искусственного интеллекта Республики Саха (Якутия). Он нацелен на создание современных цифровых решений, способных повысить эффективность добычи и укрепить технологическое лидерство Якутии в ключевой для региона отрасли.

В основе разработки — модели машинного обучения, которые анализируют видеопоток в режиме реального времени. Система с помощью нейросетей сегментирует объекты и выявляет потенциально ценные алмазы среди общего потока сырья, применяя передовые алгоритмы компьютерного зрения.

Испытания технологии пройдут на тестовой фабрике, где искусственный интеллект должен продемонстрировать высокую точность при выявлении имитаций особо крупных алмазов. Это позволит отработать алгоритмы и подготовить систему к промышленному внедрению.

Проект уже получил положительное заключение компании АЛРОСА и был одобрен Советом по инновациям Фонда развития инноваций Якутии, что подчеркивает его стратегическую значимость для экономики региона.

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Реализация инициативы разбита на три этапа: первый этап был завершен в конце 2025 г., второй проходит в промывочный сезон 2026 г., а подведение итогов и завершение проекта запланированы на конец 2026 г.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев, объявляя об итогах работы по созданию штаба по внедрению ИИ, отметил: «Технологии искусственного интеллекта развиваются сегодня полным ходом. Если мы сейчас не сядем в этот поезд, то останемся навсегда позади в технологическом развитии. Благодаря планомерной работе нам пока удается идти чуть-чуть впереди. Но нашим министерствам и ведомствам нужно ставить перед собой амбициозные задачи. Надо ставить правильно задачи и решать их. Правильная постановка задачи – это 50% успеха. Для меня важно, чтобы искусственный интеллект становился реальным инструментом развития Якутии и входил в повседневную практику».

Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно

Заморожен на неопределенное время проект российского принт-сервера на процессоре Baikal-M

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Обновление ПО лишило стиральные машины Samsung способности стирать

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
