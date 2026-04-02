HR-услуги, гибкие формы заявок и другие возможности новой версии Directum ESM

В системе управления корпоративными сервисами от Directum теперь больше готовых услуг, новые формы для отправки запросов, которые настраиваются без кода, уведомления о технических работах и улучшения в базе конфигурационных единиц. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Directum ESM — система для управления заявками и услугами по принципу «одного окна», которая реализует концепцию Enterprise Serviсe Management (управление сервисами предприятия) и обеспечивает прозрачную работу внутренних служб (ИТ, АХЧ, бухгалтерия и т.д.), а также ОЦО.

Обновленные формы для отправки заявок

Для каждой услуги администратор может настроить отдельный набор полей для сбора данных. Так количество данных на вход сокращается, они становятся более конкретными. В результате пользователи быстрее заполняют строки и не путаются, а служба поддержки получает структурированные обращения. Это ускоряет запрос информации и решение вопросов, экономит ресурсы техподдержки.

Готовые услуги кадровой службы

В базовой поставке Directum ESM появились новые преднастроенные услуги для работников: заказ справок о доходах, трудовой деятельности, стаже и персонифицированном учете, страховых взносах, отпуске; заявки на внешнее обучение; запросы на оплату корпоративного спорта, материальную помощь, смену данных.

Эти сервисы доступны сразу после установки системы, понадобится только настроить роли.

Расширенный список готовых услуг ускоряет запуск ПО и перестройку процессов в отделе кадров.

Информирование о технических работах

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать


Теперь специалисты поддержки могут оперативно сообщать, что сервисы временно не предоставляются. Перед созданием обращения сотрудники видят предупреждение о плановых и аварийных мероприятиях. Запросы по услугам, которые находятся на техобслуживании, не копятся, снижается нагрузка на сервисные отделы.

Список обращений по конфигурационной единице

Сотрудники службы поддержки могут просматривать все связанные обращения по конфигурациям (объектам, которые находятся в ведении компании, — техника, ПО, мебель, помещения и др.). Это помогает быстро оценить загрузку каждой единицы, выявить проблемное оборудование по количеству инцидентов и оперативно предложить решения.

«При совершенствовании системы управления услугами Directum ESM мы делаем упор на удобство использования. Новые возможности упрощают и ускоряют работу по обращениям, повышают лояльность персонала и разгружают сервисные отделы», — сказал Константин Кочергин, product-менеджер Directum ESM.

Другие материалы рубрики

Благодаря новым технологиям данные из архивов БТИ попадут в ГИС ЖКХ

Заморожен на неопределенное время проект российского принт-сервера на процессоре Baikal-M

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Обновление ПО лишило стиральные машины Samsung способности стирать

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
