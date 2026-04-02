Главным направлением развития ИИ в 2026 г. становится внедрение ИИ-агентов

Мультиагентные системы и ИИ-платформы не только ускоряют привычные операции, но и становятся фундаментом для кибербезопасности и совершенствования сложных процессов. Участники финтех-рынка уже тестируют ИИ-агентов в своих ландшафтах, усиливая потенциал сотрудников и создавая гибридную рабочую силу, где люди и цифровые агенты работают совместно. Параллельно с автоматизацией процессов возрастает роль «живого» общения, когда «человеческое обслуживание» становится премиальным сервисом, а банки все больше внедряют мультисенсорный подход при взаимодействии с клиентами.

Как показало исследование Ассоциации ФинТех «3х10 трендов 2026 года», масштаб внедрения ИИ-решений в мире будет быстро расти: около 70% компаний планируют увеличивать инвестиции в ИИ в ближайшие годы. При этом в 2026 г. фокус внимания сместился с генеративного ИИ к ИИ-агентам и мультиагентным системам. На этом фоне критически важным фактором для масштабирования внедрения ИИ остается доступ к вычислительным мощностям. Поэтому крупнейшие компании по всему миру развивают платформенные решения для разработки и вычислений на базе ИИ. Развитие и усложнение технологий, в свою очередь, вынуждает участников рынка перестраивать подходы к кибербезопасности: использовать проактивный подход, проектировать модели ИИ с учетом требований ИБ, развивать платформы безопасности ИИ и внедрять дополнительные проверки происхождения данных.

«Платформы для разработки на основе ИИ позволяют радикально снизить порог входа в создание корпоративного ПО и цифровых продуктов, позволяя ИТ-командам и сотрудникам без глубоких навыков программирования быстро разрабатывать и масштабировать решения. Генеративный ИИ в таких платформах берет на себя ключевые этапы жизненного цикла разработки (интерпретация бизнес-требований, генерация кода, тестирование), трансформируя саму модель разработки ПО и позволяя компаниям быстрее выводить продукты на рынок, оперативно адаптировать их к регуляторным изменениям. Такие платформы не только позволяют повысить производительность команд, но и снизить совокупную стоимость владения ИТ», — отметил генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

«Сегодня финансовая отрасль —лидер по уровню внедрения ИИ. По нашим оценкам его использует уже каждая пятая организация на финансовом рынке. За счет внедрения ИИ финансовые услуги становятся качественнее, дешевле и безопаснее. Пожалуй, ключевой тренд в мире ИИ-технологий — мультиагентные системы. Потенциал их применения крайне широк — это автономные платежные сервисы, управление финансами, взаимодействие с клиентами и многие другие сферы. Ключевую роль в реализации этого потенциала играет создание благоприятных регуляторных условий, нацеленных на стимулирование инновационных решений», — отметил директор Департамента финансовых технологий Банка России Руслан Булатов.

Внедрение ИИ в целом, а также ИИ-агентов и мультиагентных систем в частности значительно меняет рынок труда. На этом фоне участники рынка трансформируют свои ландшафты: тестируют ИИ-агентов, внедряют искусственный интеллект в процесс разработки, меняя архитектуру создания ИТ-продуктов. Компании используют ИИ для усиления потенциала сотрудников, создавая гибридную рабочую силу, где люди и цифровые агенты работают совместно. Так, лидеры отрасли уже преобразуют крупные команды разработчиков в более мелкие, усиленные ИИ.

Искусственный интеллект трансформирует управление персоналом: инструменты прогнозируют потребности в навыках, выявляют разрывы компетенций и помогают управлять текучестью, обеспечивая более точное планирование рабочей силы на основе актуальных данных. Рост использования ИИ формирует новый тип специалистов-универсалов, способных координировать работу ИИ-агентов и интегрировать результаты в бизнес-процессы. Ключевыми навыками становятся сочетание технической экспертизы, аналитических навыков и владения ИИ-инструментами.

Участники рынка отмечают, что даже рядовые сотрудники финтех-компаний все чаще делегируют рутинные задачи искусственному интеллекту, используя его для поиска и суммаризации информации, написания и проверки кода, работы с документами.

«54% клиентов, которые пользуются сервисами мобильной коммерции, предпочитают совершать покупки на маркетплейсах, если компании предлагают им мультисенсорный опыт, комбинируя цифровые и физические элементы при обслуживании клиентов. При этом на волне тотальной автоматизации и роста доступности сервисов на основе ИИ возрастает потребность в «человеческом обслуживании», когда общение с «живым» человеком становится премиальным сервисом, а рутинные базовые задачи делегируются ИИ. Сочетание новейших технологий, «живого» общения и мультисенсорного подхода нашло свое отражение в тренде на гиперперсонализацию и позволяет компаниям создавать уникальный опыт под конкретный момент и задачу клиента», — сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации ФинТех Марианна Данилина.