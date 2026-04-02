ЭТП «Торги223»: на рынке закупок по 223-ФЗ появился первый ИИ-ассистент для заказчиков

АО «Центр развития электронных торгов» (оператор ЭТП «Торги223») объявляет о запуске нового технологического инструмента на базе искусственного интеллекта, интегрированного непосредственно в личный кабинет пользователей. Решение стало примером полнофункционального ИИ-ассистента для заказчиков в сегменте закупок по 223-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «Торги223».

Ключевая особенность разработки — сквозная интеграция в пользовательский интерфейс. ИИ-модуль работает как единый слой взаимодействия с системой и обрабатывает запросы на естественном языке, используя внутреннюю базу знаний платформы. Ранее ИИ-бот на платформе использовался только поставщиками и был доступен в ограниченном функционале — в реестре процедур. Новый этап развития продукта предполагает расширение возможностей и масштабирование на всю экосистему площадки.

ИИ-ассистент позволяет получать разъяснения по нормам 223-ФЗ в режиме реального времени, быстрее ориентироваться в процедурах и снижать количество ошибок при работе с документацией, выполняя функции консультационного и навигационного помощника: отвечает на вопросы по работе с ЭТП; консультирует по нормам 223-ФЗ; проверяет ГОСТы и сроки; ускоряет поиск информации по закупкам.

«Мы видим, что ключевой запрос со стороны заказчиков сегодня — это скорость и снижение операционной нагрузки, — отметил генеральный директор ЭТП «Торги223» Дмитрий Чукин. — Работа с закупками по 223-ФЗ остается сложной с точки зрения регуляторики, и пользователям важно быстро получать точные ответы. Запуск ИИ-ассистента — это шаг к новой модели закупочной функции, где часть рутинных задач и консультаций берет на себя интеллектуальная система. В перспективе такие решения станут стандартом для рынка».

Запуск решения отражает общий тренд на цифровизацию закупок и внедрение ИИ в корпоративные процессы. По оценке участников рынка, такие инструменты способны повысить производительность закупочных подразделений и ускорить адаптацию новых сотрудников. Особое значение запуск имеет для компаний, для которых важна эффективность рабочих процессов, где скорость принятия решений и доступ к знаниям становятся критическими факторами.

«Мы сознательно пошли не по пути точечных чат-ботов, а создали сквозной ИИ-слой внутри платформы. Пользователь больше не ищет информацию — система сама становится точкой входа в знания и функциональность», — сказал Дмитрий Чукин.

Эксперты отмечают, что подобные решения формируют основу для следующего этапа цифровизации закупок — с переходом к предиктивной аналитике и частичной автоматизации принятия решений.

В компании также отмечают, что развитие функционала будет продолжено. В числе возможных направлений — автоматизация подготовки закупочной документации и развитие аналитических инструментов.

