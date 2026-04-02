«Босс. Кадровые системы» и «Ред Софт» подтвердили работоспособность HRM-системы «Босс» на базе «Ред ОС»

Компании «Босс. Кадровые системы» (входит в ГК Softline) и «Ред Софт» объявили о завершении комплексного тестирования HRM-системы «Босс» на базе операционной системы «Ред ОС» версий 7.3 и 8. Интеграция решений позволяет предприятиям с численностью персонала от 5 тыс. человек вести кадровый учет и рассчитывать заработную плату в среде полностью отечественного ПО, включая операционную систему, сертифицированную ФСТЭК России.

Тестирование подтвердило, что все ресурсоемкие кадровые операции — массовые расчеты зарплаты, НДФЛ и страховых взносов — на «Ред ОС» выполняются штатно, без потери производительности и отказоустойчивости. Оба продукта включены в реестр российского ПО Минцифры России, что дает заказчикам приоритет при госзакупках и упрощает переход с иностранных систем.

HRM-система «Босс» автоматизирует процессы администрирования персонала и расчет заработной платы в крупных организациях. Решение развивает 30-летнюю экспертизу компании, выдерживает одновременную работу десятков тысяч пользователей, сохраняет историчность данных и соответствует законодательству РФ.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и позволяет строить надежные и функциональные ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений. Разработка ведется в закрытом контуре «Ред Софт», а исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории Российской Федерации. В своей инфраструктуре «Ред ОС» используют уже более 10 тыс. коммерческих компаний, госкорпораций и органов государственной власти.

«Для крупных корпораций, переходящих на «Ред ОС», важно сохранить высокую производительность в кадровом контуре. Нам нужны были не просто «совместимые», а реально работающие промышленные решения. Тестирование с «Босс» подтвердило: массовый расчет зарплаты на нашей платформе идет без потери скорости. Это снимает последний барьер при переходе на отечественную операционную систему в сегменте Enterprise», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Босс» исторически работает с предприятиями, где штат измеряется десятками тысяч человек. На таких объемах даже незначительная задержка при расчетах с персоналом оборачивается часами простоев. Совместные испытания показали: на «Ред ОС» наша система показывает высокую отказоустойчивость и скорость расчетов. Теперь заказчики из госсектора и промышленности могут строить полностью российский ИТ-ландшафт без компромиссов в производительности», — отметил Михаил Гусев, управляющий директор «Босс. Кадровые системы».

Интеграция решений ориентирована на государственные органы, госкорпорации и предприятия с высокими требованиями к информационной безопасности, защите персональных данных и импортозамещению. «Ред Софт» и «Босс. Кадровые системы» приглашают системных интеграторов к совместным проектам по построению защищенных ИТ-инфраструктур на базе российского ПО.