Atlas и «Инкома» объединяют усилия для реализации комплексных проектов по созданию отечественной ИТ-инфраструктуры

Российский разработчик систем хранения данных Atlas и ИТ-интегратор «Инкома» объявляют о начале сотрудничества, направленного на укрепление отечественной ИТ-инфраструктуры. В рамках партнерства компании сосредоточатся на создании и продвижении комплексных инфраструктурных решений, которые позволят заказчикам внедрять современные технологии, снижать зависимость от иностранного программного и аппаратного обеспечения, а также получать полный цикл услуг — от проектирования и поставки до внедрения, сопровождения и технической поддержки. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Сегодня крупные организации предъявляют высокие требования к надежности, производительности и масштабируемости ИТ-систем, особенно при работе с неструктурированными данными, big data, архивным хранением и критическими нагрузками. Решения Atlas отвечают этим вызовам и обеспечивают производительность свыше 1 млн IOPS, обеспечивает нулевое время простоя даже при сбоях оборудования, а также совместимы с ведущими российскими программными продуктами (ROSA Virtualization, zVirt, «Ред ОС» и др.).

Системы хранения данных Atlas уже вошли в продуктовый портфель «Инкомы». Интегратор планирует внедрять и адаптировать решения вендора в своих проектах, что позволит госсектору и бизнесу масштабировать инфраструктуру, минимизировать риски потери данных и успешно решать задачи импортозамещения.

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии канала продаж и расширении присутствия решений Atlas в крупных инфраструктурных проектах. «Инкома» обладает сильной экспертизой, глубоким пониманием задач заказчиков и многолетним опытом внедрения комплексных ИТ-систем. Совместная работа позволяет нам предложить рынку еще более зрелые и востребованные отечественные решения», — отметил Марат Джаббаров, коммерческий директор Atlas.

«Мы видим растущий спрос на надежные отечественные ИТ-решения, особенно в условиях необходимости импортозамещения. Партнерство с Atlas дает нам возможность предложить заказчикам решения, которые не уступают мировым аналогам по функционалу и надежности. Вместе мы ускоряем цифровую трансформацию российских предприятий», — сказала Анна Лештаева, руководитель по работе с партнерами «Инкомы».

