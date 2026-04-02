«1С-Рарус» провел реинжиниринг процессов пищевого производства «Пижанка»

«1С-Рарус» завершил проект реинжиниринга и комплексной автоматизации бизнес-процессов компании «Пижанка» из Йошкар-Олы. Производственный цех и восемь фирменных магазинов работают в единой цифровой среде на базе «1С:Управление предприятием общепита 3.0». Ручных операций в цехе стало в три-пять раз меньше, скорость приемки товара в магазинах выросла в два раза. Руководство получило инструмент для планирования загрузки производства, расчета себестоимости и контроля поставок. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Пижанка» производит пищевую продукцию и полуфабрикаты, которые реализуются через фирменную сеть магазинов в Йошкар-Оле, а также отгружается партнерам и дистрибьюторам в регионах Поволжья и поставляется в государственные учреждения — детские сады, школы, больницы и учебные заведения.

До начала проекта учет в компании вели в семи разрозненных базах на платформе «1С:Предприятие». При этом производство оставалось вне цифрового контура: технолог фиксировал выпуск продукции на бумаге, данные передавались в бухгалтерию и магазины через фотографии в мессенджерах. Из-за дублирования данных, несовместимых кодов SKU и повсеместного ручного ввода руководство не имело достоверной картины происходящего, а сотрудники тратили часы на сверку данных из разных источников.

Целью проекта стало объединение разрозненных систем учета в единый источник достоверных данных на базе «1С:Управление предприятием общепита 3.0» («1С:УПО») и полная автоматизация производственного блока.

Выбор исполнителя проекта объясняется тем, что «1С-Рарус» является разработчиком «1С:УПО», а офис компании в Йошкар‑Оле зарекомендовал себя на региональном рынке и имеет успешный опыт автоматизации компаний разных профилей, в том числе производственных.

Проект вышел за рамки типовой автоматизации учета — проведен реинжиниринг бизнес-процессов пищевого производства: от разработки специализированных АРМ под каждый участок цеха до интеграции торгового оборудования во всех точках.

Результаты проекта

Все процессы объединены в единой системе. Товароведы, технологи, фасовщики, кондитеры, мясорубы работают напрямую с системой. Трудозатраты бухгалтера на занесение данных в базы и их сверку сократились с 8 до 1 часа в день. Руководство получает данные в режиме реального времени.

Ошибки из-за человеческого фактора снизились на 95%. Автоматический ввод с весов, сканирование штрихкодов и работа в АРМ исключили ручной ввод в цехе, на отгрузке, при приемке в магазине и на кассе.

Создана унифицированная номенклатура. Устранено дублирование, исключены ошибки из-за путаницы в кодах и наименованиях.

Обеспечен полный контроль над движением товара. Внедрен сквозной складской и производственный учет, что позволяет отслеживать каждую единицу продукции на всех этапах и автоматически выявлять расхождения.

Появился инструмент для расчета себестоимости и планирования загрузки производства. Точные данные о выпуске позволяют управлять производством и принимать решения на основе реальных цифр.

Выросла производительность сотрудников. Благодаря внедренным АРМ и интеграции с весами и принтерами скорость приемки товара в магазине выросла в два раза. Ручных операций в цехе стало в три-пять раз меньше. Срок адаптации нового сотрудника в цехе сократился до одного-двух дней.

Затраты на ИT-поддержку снизились на 40–60%. Упрощена инфраструктура, разные базы заменила одна централизованная система с единым контуром обслуживания.

«1С-Рарус» продолжает работать с компанией «Пижанка», развивая и дорабатывая систему под текущие задачи бизнеса.

Александр Таныгин, директор, ООО «Пижанка»: «Чтобы понять, что происходит в компании, нужно было вручную собирать данные из магазинов и цехов — это отнимало много сил и времени, и все равно картина была неполной. Реинжиниринг ИТ-системы помог нам обрести контроль над бизнес-процессами. Теперь мы можем эффективно планировать загрузку производства, контролировать наличие нужной продукции в каждом магазине и вовремя выполнять обязательства перед всеми каналами сбыта».