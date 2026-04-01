VizorLabs вывел измерение труб на уровень госстандартов

Программно-аппаратный комплекс VizorLabs получил положительное заключение Росстандарта и стал первым сертифицированным решением в России для измерения длины насосно-компрессорных труб (НКТ) с помощью компьютерного зрения. Об этом CNews сообщили представители VizorLabs.

Компания VizorLabs сообщила о получении положительного заключения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по результатам проверки испытаний программно-аппаратного комплекса для измерения длины труб.

Программно-аппаратный комплекс видеоаналитики VizorLabs для работы с НКТ объединяет камеру на устье и набор высокочастотных датчиков — натяжения каната, оборотов лебедки, давления гидролинии, — в единую систему мониторинга. Данные с датчиков и видеопоток с рабочей площадки передаются на локальный вычислитель, где с помощью уникальных алгоритмов рассчитывается точная глубина КНБК и контролируется ход работ в реальном времени. Решение позволяет фиксировать этапы технологического процесса, выявлять отклонения и формировать аналитику для повышения безопасности и эффективности операций. Точность формирования меры труб достигает 99,7%, при этом подтверждённая погрешность составляет всего 0,3% — около трех метров на 1 тыс. метров скважины.

Согласно заключению № 104-10-5650 от февраля 2026 г., выданному ФБУ «НИЦ ПМ – Ростест», результаты испытаний системы VizorLabs полностью соответствуют установленным требованиям и заявленным метрологическим характеристикам.

По итогам процедуры VizorLabs стала единственной компанией в России, имеющей программно-аппаратный комплекс для измерения длины труб с применением нейросетей, прошедший проверку Росстандарта в целях утверждения типа средства измерений.

Проверка проводилась на базе аккредитованного испытательного центра ООО «ПромМаш Тест Метрология» и включала анализ полного комплекта документации, программы испытаний, протоколов, методик поверки и технических характеристик решения.

Ключевые результаты проверки: подтверждено соответствие метрологических и технических характеристик системы заявленным параметрам; результаты испытаний признаны соответствующими требованиям программы испытаний; документация, включая методики и протоколы, оформлена в полном соответствии с нормативными требованиями; подтверждена корректность процессов испытаний и валидации.

По итогам опубликованных приказов Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) были включены сведения о новом типе средства измерения до 20.03.2031 г.

«Получение положительного заключения Росстандарта и уникальный статус на рынке делают VizorLabs технологическим лидером в области цифровизации процессов при осуществлении ремонта и сервиса скважин. Это открывает возможность официального применения решения в регулируемых отраслях — в том числе в нефтегазовой, где критически важны точность измерений и соответствие государственным стандартам», — сказал руководитель международных проектов Роман Романов.

