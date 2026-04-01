Создавать базу знаний клиентской поддержки и оценивать ее качество теперь можно без разработки в сервисе «Нейросаппорт»

В сервисе «Нейросаппорт» от «Яндекса» появились инструменты, которые позволяют создавать базу знаний текстовой поддержки из реальных диалогов с клиентами, оценивать качество уже существующей базы и получать рекомендации по ее улучшению. Решение подходит для крупных компаний с большими объемами обращений и многочисленными командами поддержки, организаций со сложными продуктами и регламентами, а также для быстрорастущих компаний, которые хотят масштабировать поддержку без потери качества ответов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Создать базу знаний из диалогов с клиентами

Создавать базу знаний, на основе которой будут работать ИИ-автоответы и формироваться подсказки для операторов, стало проще. Компании-клиенту достаточно отобрать реальные диалоги службы поддержки с клиентами, в которых были даны корректные и подходящие по стилю ответы. Нейросаппорт проанализирует переписку и создаст структурированную базу знаний, которая позволяет ИИ-агенту формулировать автоответы, неотличимые от тех, что дают опытные сотрудники, а также создавать качественные подсказки для операторов в случае сложных вопросов, требующих вовлечения специалистов. Нововведение особенно полезно для организаций с потерявшей актуальность базой знаний, либо если ее как единого источника нет вовсе.

Быстро повысить качество ответов

«Нейросаппорт» теперь автоматически анализирует чаты и выявляет пробелы в информации и темы с низким качеством данных, что позволяет руководителям контакт-центров быстрее реагировать на новые темы обращений и улучшать базу знаний практически в реальном времени. Раньше такая задача требовала организации фокус-групп, проведения масштабных интервью и опросов сотрудников, теперь же необходимо только выбрать диалоги с клиентами и загрузить их в сервис. «Нейросаппорт» сравнит их с базой знаний и проведет глубокий анализ и покажет: пробелы и недочеты в информации; отклонения ответов операторов от базы знаний; отсутствующую метаинформацию; расхождения действий операторов с инструкциями.

На основе полученных данных система дает конкретные рекомендации по улучшению материалов. Это помогает повысить не только качество автоматически отправляемых ответов, но и процент автоматизации. «Нейросаппорт», внедренный в качестве ИИ-помощника оператора в текстовую поддержку, сам анализирует сформированные ответы и отправляет без участия человека только те, что соответствуют установленной оценке. Согласно внутреннему тестированию, при систематической работе с базой знаний и отработке рекомендаций системы возможно повысить долю качественных ответов модели на ее основе до 80% и выше.

Проверить ответы модели до клиентов

С обновлением в личном кабинете «Нейросаппорта» появился встроенный чат с ИИ-моделью, который позволяет в реальном времени проверять ответы по базе знаний. По сути, это так называемая «песочница» для тестирования автоответов до того, как изменения в базе знаний, например, добавление или корректировка информации, отразятся на реальных диалогах с клиентами. Администратор может задавать модели вопросы, типичные для клиентов, и проверять корректность и полноту ответов, соответствие бизнес-регламентам, стиль и тон коммуникации.

Это помогает оперативно выявлять пробелы, противоречия и неточности в базе знаний до того, как с ними столкнутся реальные пользователи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/