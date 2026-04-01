SimpleOne: российская компания в среднем экономит более 23 млн рублей в год благодаря внедрению ИИ в техподдержку

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) провела исследование практических кейсов внедрения искусственного интеллекта в корпоративную поддержку российских компаний. Анализ показал, что переход от классических скриптовых ботов к генеративным ИИ-платформам позволяет автоматизировать до 90% рутинных операций и сократить расходы на поддержку более чем на 23 млн руб. в год.

Внедрение ИИ в корпоративной поддержке в России постепенно переходит от пилотных проектов к промышленной эксплуатации. Компании задействуют как классические предиктивные модели, так и генеративные решения. Практика показывает, что при наличии структурированных данных и выстроенных сервисных процессов ИИ-модули способны закрывать значительную часть обращений без участия человека.

На примере реального проекта одного из заказчиков SimpleOne рассчитала финансовое обоснование внедрения ИИ в службу поддержки. Компания обрабатывала 3,1 тыс. заявок в год при средней зарплате специалиста поддержки 1,162 млн руб. Каждая заявка приводила к двум дням простоя сотрудников — суммарные потери от простоев составляли 27,3 млн рублей ежегодно, прямые затраты на обработку заявок — еще 3,6 млн руб. После внедрения ИИ время обработки и период простоя сократились в четыре раза. Итоговая экономия — 23,2 млн руб. в год.

Формула применима для любой компании: достаточно знать количество заявок, среднюю зарплату специалиста и длительность простоя на одно обращение, чтобы рассчитать потенциальный эффект от автоматизации.

Одна из причин, по которой компании не считают экономику ИИ заранее, — ожидание долгого и дорогого внедрения. GenAI-платформа решает эту проблему: визуальный конструктор бизнес-процессов позволяет настроить ИИ-автоматизацию за 1–2 часа без программирования. Искусственный интеллект встраивается в рабочий процесс как обычный этап — наравне с условиями, циклами и скриптами.

Платформа объединяет ИИ-агентов для автономного выполнения задач, векторные хранилища знаний, управление несколькими моделями нейросетей одновременно и полное логирование всех решений ИИ. Три уровня настройки — от конструктора без кода до профессиональной разработки — позволяют стартовать быстро и наращивать сложность по мере задач.

«Технологии меняют не только процессы, но и саму философию измерения эффективности. Например, традиционные KPI фиксируют только то, что легко посчитать: количество закрытых обращений, время решения, соблюдение SLA. За рамками остаются критически важные вещи: реальная удовлетворенность пользователей, накопление знаний в команде, риски выгорания специалистов. ИИ делает измеримым то, что раньше таковым не считалось — через анализ тона сообщений, паттернов эскалаций, динамики времени отклика система выявляет скрытые проблемы до того, как они становятся критическими», — сказал Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам компании SimpleOne, корпорация ITG.

Однако не все проекты дают результат. Анализ неудачных кейсов выявил типовые ошибки, которые сводят на нет эффект от внедрения.

Недостаточная процессная зрелость. Внедрение ИИ-классификации в условиях нестандартизированных процессов обработки заявок приводит к снижению точности распознавания до 45%. Отсутствие единых регламентов и критериев категоризации обращений не позволяет системе выявить устойчивые закономерности. Автоматизация в данном случае не компенсирует процессные пробелы, а усиливает их.

Неструктурированная база знаний. Применение технологии генерации ответов на основе корпоративных источников без предварительного аудита качества данных снижает релевантность автоматических ответов. Устаревшие инструкции, дублирующие материалы и противоречивая информация формируют недостоверный контекст для работы ИИ-модели.

Доступность отечественных нейросетевых моделей и GenAI-платформ (генеративного искусственного интеллекта), понятные регуляторные рамки и растущие ожидания сотрудников делают внедрение ИИ-инструментов стратегической необходимостью для сохранения конкурентоспособности российских компаний.