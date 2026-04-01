«СберТех» и «Рэйдикс» завершили испытание совместимости Platform V SberLinux OS Server и ПО Radix Era 4.4

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и «Рэйдикс» объявили об успешном завершении испытаний совместимости своих продуктов — серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server и новой версии ПО Radix Era 4.4 для создания высокопроизводительных RAID-массивов из флеш-накопителей.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Совместимость программных продуктов «СберТеха» и «Рэйдикс» дает нам возможность гарантировать клиентам надежную работу производительных платформ на отечественной операционной системе. Вместе Radix Era и Platform V SberLinux OS Server позволяют обрабатывать большее число операций и быстрее решать бизнес-задачи. В комплексе наши инструменты обеспечат стабильность и эффективность высоконагруженных систем, где важна каждая секунда».

Алёна Габриель, коммерческий директор «Рэйдикс», отметила: «Тестирование ПО Radix Era таким крупным разработчиком как «СберТех», — подтверждение того, что от применения реализованных в нашем продукте уникальных технологий эксперты отрасли ожидают ощутимый бизнес-эффект. Мы убедились, что полученные с помощью сборки Radix Era 4.4 результаты соответствуют целевым показателям. Это позволяет нам перейти к этапу внедрения решений в продуктивных системах».

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл

Platform V SberLinux OS Server — российская серверная операционная система корпоративного уровня для создания безопасной, отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных решений. Продукт успешно закрывает потребности клиентов в инфраструктурном ПО и сегодня обеспечивает работу более 300 тыс. серверов. ОС зарегистрирована в реестре российского ПО, имеет сертификат ФСТЭК и совместима со многими популярными программными и аппаратными инструментами отечественных поставщиков.

Radix Era — программный RAID для флеш-накопителей, который представлен в виде модуля ядра Linux и управляющей утилиты.

