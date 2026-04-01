«Пулково» станет первой воздушной гаванью России, внедрившей роевой ИИ

Международный аэропорт «Пулково» вступает в новую эру автоматизации наземных служб. ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта) и российский разработчик робототехники и технологий искусственного интеллекта компания «Когнитив Пилот» объявили о начале нового этапа совместного проекта. До конца 2026 г. в аэропорту начнет полноценно функционировать полностью беспилотный флот багажных тягачей, управляемых нейросетями, способных общаться между собой. Об этом CNews сообщили представители «Когнитив Пилот».

В отличие от существующих решений, новые роботы, произведенные «Когнитив Пилот», не просто следуют по заданному маршруту. Технология позволяет им взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени: обмениваться данными о траектории движения, приоритетах проезда и оперативно перестраивать логистику в зависимости от изменяющейся обстановки на перроне. Это первый в России опыт создания «роевого» искусственного интеллекта для промышленного использования спецтехники в гражданском наземном транспорте.

«Багажный тягач — это не просто тележка с двигателем. Наш робот является полноценным участником дорожного движения на аэродроме, наделенным искусственным интеллектом. Уникальность решения для «Пулково» заключается в том, что мы реализовали технологию коллективного взаимодействия. Роботы смогут общаться между собой на языке алгоритмов: уступать дорогу, синхронизировать движение и принимать решения в сложных метеоусловиях Северной столицы. Мы гордимся, что именно «Пулково» станет первым аэропортом в России, где беспилотная наземная техника выйдет на такой высокий уровень автономности», — сказала генеральный директор «Когнитив Пилот» Ольга Ускова.

Автономный багажный тягач

Внедрение автономных тягачей направлено на повышение безопасности полетов (исключение человеческого фактора на маневрах у воздушных судов), увеличение пропускной способности аэропорта за счет оптимизации процессов доставки багажа и сокращения времени его обработки.

«Интеграция передовых технологий и, в частности, искусственного интеллекта в систему управления аэропортом, которая объединяет персонал, технику и биометрию, является частью нашей стратегии развития. В этом ключе тестирование и внедрение в работу Пулково беспилотных багажных тягачей — важный шаг на пути построения первого в России цифрового аэропорта. Мы стремимся, с одной стороны, повысить эффективность распределения ресурсов, а, с другой, создать более комфортные условия труда для персонала», — сказал генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Проект по внедрению беспилотных тягачей реализуется на базе инфраструктуры аэропорта «Пулково» с конца 2025 г. Между «Воздушными Воротами Северной Столицы» и «Когнитив Пилот» заключен форвардный контракт на 45 единиц техники. Документ определяет поэтапный график поставок, сертификации и ввода в эксплуатацию беспилотных тягачей, обеспечивая долгосрочное планирование технологического развития аэропорта.

Роботизированная техника оснащена собственной нейросетевой платформой Cognitive Pilot, которая позволяет технике ориентироваться в пространстве без использования дорогостоящей наземной инфраструктуры (магнитных лент, маяков), полагаясь на компьютерное зрение и алгоритмы глубокого обучения.

Роботизированное устройство выполняет автономное транспортирование багажных тележек общей массой не менее 3 т от багажной ленты до места стоянки воздушного судна и обратно. Скорость его движения при этом не будет превышать 15 км/ч.

На роботизированном тягаче установлены два приводных электродвигателя и один двигатель ВОМ. Машина имеет массу до 2.5 т. Ее номинальная мощность составляет 30 л.с., но благодаря особенностям электродвигателей, она может достигать показателей до 50 л.с. на коротких промежутках времени. Робот имеет небольшие габариты. Его длина составляет 2,7 м, ширина — 1,4 м, высота — 1,6 м.

Набор сенсоров будет включает четыре видеокамеры, радары и лидары.