CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Подтверждена совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы виртуализации zVirt 4.5

Компания Baum-Inform, российский производитель систем хранения данных, и компания Orion soft подтвердили совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы управления средой виртуализации zVirt 4.5. Официальный сертификат совместимости продуктов компаний был получен по результатам проведенных испытаний.

В ходе тестирования специалисты компаний провели проверку работы платформы виртуализации zVirt 4.5 в инфраструктуре с использованием систем хранения данных Baum-Inform. Испытания проводились в соответствии с программой и методикой испытаний (ПМИ).

Системы хранения данных Baum-Inform предназначены для хранения и обработки больших объёмов данных и применяются в корпоративных ИТ-инфраструктурах различного масштаба. Решения обеспечивают высокую производительность, гибкость и отказоустойчивость хранения.

zVirt — защищенная платформа виртуализации серверов, дисков и сетей. Решение обладает инсталляционной более чем в 19100 хостов и базой из более чем 700 заказчиков. В zVirt реализованы уникальные для российского рынка функции, в том числе управляемые программные сети SDN (аналог отдельного продукта VMware NSX) и поддержка программно-определяемого хранилища SDS.

«Совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы виртуализации zVirt расширяет возможности российских заказчиков при построении современной ИТ-инфраструктуры и позволяет использовать отечественные технологии в ключевых компонентах инфраструктуры», — отметил представитель компании «Баум-Информ».

«Совместимость Baum-Inform и платформы виртуализации zVirt позволяет заказчикам строить стабильные и защищенные инфраструктуры с широкой функциональностью по управлению виртуализацией, такой как возможность миграции с любых систем и функции группировки виртуальных машин по папкам», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Эксперты Baum-Inform и Orion soft отмечают, что развитие совместимости российских инфраструктурных решений является важным фактором формирования технологически независимой ИТ-экосистемы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/