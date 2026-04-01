Подтверждена совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы виртуализации zVirt 4.5

Компания Baum-Inform, российский производитель систем хранения данных, и компания Orion soft подтвердили совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы управления средой виртуализации zVirt 4.5. Официальный сертификат совместимости продуктов компаний был получен по результатам проведенных испытаний.

В ходе тестирования специалисты компаний провели проверку работы платформы виртуализации zVirt 4.5 в инфраструктуре с использованием систем хранения данных Baum-Inform. Испытания проводились в соответствии с программой и методикой испытаний (ПМИ).

Системы хранения данных Baum-Inform предназначены для хранения и обработки больших объёмов данных и применяются в корпоративных ИТ-инфраструктурах различного масштаба. Решения обеспечивают высокую производительность, гибкость и отказоустойчивость хранения.

zVirt — защищенная платформа виртуализации серверов, дисков и сетей. Решение обладает инсталляционной более чем в 19100 хостов и базой из более чем 700 заказчиков. В zVirt реализованы уникальные для российского рынка функции, в том числе управляемые программные сети SDN (аналог отдельного продукта VMware NSX) и поддержка программно-определяемого хранилища SDS.

«Совместимость систем хранения данных Baum-Inform и платформы виртуализации zVirt расширяет возможности российских заказчиков при построении современной ИТ-инфраструктуры и позволяет использовать отечественные технологии в ключевых компонентах инфраструктуры», — отметил представитель компании «Баум-Информ».

«Совместимость Baum-Inform и платформы виртуализации zVirt позволяет заказчикам строить стабильные и защищенные инфраструктуры с широкой функциональностью по управлению виртуализацией, такой как возможность миграции с любых систем и функции группировки виртуальных машин по папкам», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Эксперты Baum-Inform и Orion soft отмечают, что развитие совместимости российских инфраструктурных решений является важным фактором формирования технологически независимой ИТ-экосистемы.