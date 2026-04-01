«МСП Банк» автоматизировал проверку УКЭП с помощью Robin SL Soft FabricaONE.AI

«МСП Банк» внедрил платформу Robin компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) для автоматизации проверки усиленных квалифицированных электронных подписей (УКЭП) в двух ключевых направлениях: кредитно-гарантийном конвейере банка и при обработке документов, поступающих через FTP. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Проверка подписей осуществляется через внешний сервис, и RPA стала оптимальной технологией для автоматизации и получения файла с протоколом проверки УКЭП, выпущенного Минцифры России. Robin обеспечил взаимодействие с внешним сервисом, базами данных и файловой системой, реализовав сквозной процесс без доработки ИТ-систем заказчика.

Роботов в проекте используют комбинированно – для фоновой ночной обработки заявок кредитно-гарантийного конвейера (ежедневно с 02:00 до 08:00), а также для онлайн-мониторинга FTP с обработкой входящих документов. При такой модели обеспечена непрерывность процессов, нет очередей и гарантировано соблюдение SLA. Время обработки одной заявки сократилось с нескольких минут при ручной проверке до пары секунд. Все результаты и протоколы автоматически документируются и направляются ответственным сотрудникам.

Реализация проекта вместе с развертыванием системы заняла 20 рабочих дней. С внедрением платформы Robin ключевые процессы в банке реализуются бесперебойно, повышена скорость проверки клиентских заявок без доработки ИТ-ландшафта заказчикаи снижены операционные риски.

«Процесс проверки электронных подписей через веб-интерфейс без API — классический сценарий для RPA. Мы оперативно развернули двух программных роботов без доработок внешних систем. Теперь у банка появился полностью автоматизированный процесс с гарантированным соблюдением SLA», — отметил Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline)

«Автоматизация позволила обеспечить стабильность кредитно-гарантийного конвейера и исключить задержки при проверке электронных подписей. Мы оптимизировали процесс и получаем при этом предсказуемый по срокам и качеству результат», — сказал Денис Микушин, директор по цифровому развитию «МСП Банка».