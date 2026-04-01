«Корус Консалтинг» представил рынку систему управления двором Koncrit | YMS с опцией запуска под ключ за 12 дней

ГК «Корус Консалтинг» вывела на рынок версию Koncrit | YMS с опцией быстрого запуска на базе собственной логистической платформы Koncrit. Решение опирается на многолетний опыт внедрений систем управления двором (YMS) и отраслевые практики, сохраняет возможности полнофункциональной YMS, позволяет объединить все логистические процессы в едином цифровом контуре, снижает количество простоев транспорта и сразу дает экономический эффект. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Оптимизация складских и транспортных расходов начинается уже на старте работы системы за счет заложенных в нее готовых типовых сценариев управления двором, настройки этих сценариев и статусов работы с транспортными средствами. Koncrit | YMS быстрого запуска охватывает все ключевые задачи: планирование визитов, распределение ресурсов, управление очередями, контроль выполнения операций, анализ ключевых показателей в реальном времени. Решение встраивается в существующий ИТ-ландшафт без изменения базовых рабочих процессов и поддерживает подключение по стандартным API.

Новый формат запуска Koncrit | YMS позволяет сократить срок ввода полноценной YMS в эксплуатацию до 12 дней за счет преднастроенных сценариев, типовой методологии внедрения и использования лучших практик, накопленных в рамках проектов автоматизации логистики. Подход помогает бизнесу получить быстрый эффект уже на старте и не требует существенных вложений в дальнейшем. После ввода в эксплуатацию решение можно развивать на той же технологической основе: при необходимости добавлять новые функции, модули, интегрировать с другими информационными системами и кастомизировать для специфических сценариев.

Koncrit | YMS с опцией быстрого запуска помогает формировать график прибытия транспорта с учетом доступности ворот, нормативов погрузочно-разгрузочных работ и особенностей груза, что позволяет снизить количество очередей и сделать работу двора более управляемой. Портал контрагентов помогает самостоятельно бронировать визиты и корректировать заявки — это снижает объем ручных операций (например, назначение слотов, регистрация ТС на КПП и т.д.) и число ошибок в графике. Регистрация прибытия транспорта в чат-боте или с помощью сотрудника склада упрощает контроль потока на въезде. Управление очередью по слотам, приоритетам, а также занятостью ТС и персонала помогает упорядочить движение транспорта и сократить простои. Инструменты онлайн-мониторинга позволяют отслеживать сбои, переполнение зон и другие критичные ситуации в реальном времени, чтобы сотрудники могли быстрее реагировать на отклонения. Система спроектирована так, чтобы обеспечить управляемость двора с первых дней работы.

Среди подтвержденных эффектов внедрения YMS — снижение времени прохождения транспортом КПП до 1-2 минут за счет саморегистрации, рост пропускной способности доков до 30% в день за счет планирования и синхронизации визитов, повышение эффективности персонала до 30% за счет автоматизации рабочих процессов и сокращения ручного труда, а также снижение расходов, связанных с простоями транспорта до 50% благодаря контролю времени нахождения ТС и автоматической приоритизации задач.

«Сегодня логистический бизнес все чаще выбирает проекты с коротким инвестиционным циклом, где важны не только скорость запуска, но и быстрый выход на управляемые процессы. Формат быстрого запуска Koncrit | YMS отвечает этому запросу: компании получают инструмент, который помогает сократить простои транспорта, упорядочить движение на площадке и повысить качество операционных данных, на которых строятся учет и прослеживаемость», — отметила Галия Исламова, руководитель направления внедрения систем управления двором и транспортом ГК «Корус Консалтинг».