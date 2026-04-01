«Контур» и Directum представили решение для быстрого запуска проверки контрагентов

Directum объявила о запуске готового решения для автоматизации проверки контрагентов с помощью «Контур.Фокуса». Теперь ключевые возможности для проверки и мониторинга доступны в кратчайшие сроки.

Решение создано, чтобы освободить юристов, специалистов службы безопасности и других сотрудников, задействованных в согласовании договоров, от ручного сбора данных. Проверка происходит автоматически: в системе Directum СЭД+ со встроенными возможностями «Контур.Фокуса» в карточку контрагента моментально загружаются данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения о финансовой отчетности, экспресс-отчет о рисках. Интеграция «Контур.Фокус» и Directum расширяет возможности контроля рисков в договорных процессах за счет уточнения полномочий подписантов.

Готовое решение доступно клиентам с версии платформы Directum RX 25.3. Также «Контур.Фокус» можно внедрить в продукты Directum с помощью ранее созданного интеграционного решения от ЦВД, крупнейшего интегратора решений вендора.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус», сказал: «Результатом партнерства «Контур.Фокуса» и Directum стал универсальный инструмент для автоматической проверки контрагентов. Система позволяет собирать и накапливать структурированную информацию о бизнес-партнерах из открытых и официальных источников и отображать ее в системе компании. Всё это не только ускоряет заключение договоров, но и повышает защищенность бизнеса от сотрудничества с неблагонадежными контрагентами, формируя единую систему оценки и критериев принятия решений».

Иван Агапов, менеджер продукта Directum СЭД+, сказал: «Мы планируем развивать это направление. Решение будет отслеживать риски у контрагента: налоговые, финансовые, юридические. Сотрудники смогут приоритизировать маркеры, которые их интересуют, и получать автоматические уведомления. Такой подход позволит оперативно реагировать на негативные события, например, проблемы с платежеспособностью. Регулярный анализ уровня риска поможет быстро принимать решения, сократит финансовые потери и повысит эффективность взаимодействия с клиентами и поставщиками».