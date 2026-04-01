CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Компания «Столото» перевела сотрудников на КЭДО VK Tech

Компания «Столото», распространитель государственных лотерей в России, оцифровала кадровые процессы на базе модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. За полгода компания внедрила кадровый электронный документооборот для 6,5 тыс. сотрудников, работающих в разных регионах страны. Переход позволил ускорить оформление кадровых документов и отказаться от бумажного документооборота. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Первыми на КЭДО перешли сотрудники бэк-офиса и розничных продаж «Столото» (3 тыс. точек розничной торговли). Теперь они подписывают документы электронной подписью через личный кабинет или мобильное приложение без обращения в офис. Платформа интегрирована с кадровой системой компании, что обеспечивает автоматический обмен данными и исключает ручной ввод.

Для подготовки кадровой службы к работе с новой платформой «Столото» организовала обучение специалистов отдела кадров с помощью видеокурса от VK HR Tek. В планах компании — продолжить цифровизацию внутренних процессов. «Столото» намерена автоматизировать оформление командировок, запустить корпоративный портал и подключить аналитику по кадровым данным.

«При выборе платформы для нас были важны три критерия: надежная интеграция с нашей кадровой системой, простота для сотрудников и соответствие требованиям законодательства. VK HR Tek отвечает всем этим требованиям. У нас распределенная структура, и бумажный документооборот создавал задержки — подписание приказов и заявлений могло занимать несколько дней. Сейчас сотрудник подписывает документ за минуту с телефона», — отметила Анастасия Бобкова, директор по персоналу «Столото».

«За полгода “Столото” удалось перевести в цифру кадровый документооборот для 6,5 тыс. сотрудников. Высокая вовлеченность с первых этапов подтверждает, что платформа действительно упрощает процессы. Мы рады, что VK HR Tek становится основой для цифровой трансформации компании, и сотрудники сами проявляют интерес к новым технологиям», — сказала директор по продукту VK HR Tek Анастасия Лапина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

