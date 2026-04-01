Компания «Столото» перевела сотрудников на КЭДО VK Tech

Компания «Столото», распространитель государственных лотерей в России, оцифровала кадровые процессы на базе модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. За полгода компания внедрила кадровый электронный документооборот для 6,5 тыс. сотрудников, работающих в разных регионах страны. Переход позволил ускорить оформление кадровых документов и отказаться от бумажного документооборота. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Первыми на КЭДО перешли сотрудники бэк-офиса и розничных продаж «Столото» (3 тыс. точек розничной торговли). Теперь они подписывают документы электронной подписью через личный кабинет или мобильное приложение без обращения в офис. Платформа интегрирована с кадровой системой компании, что обеспечивает автоматический обмен данными и исключает ручной ввод.

Для подготовки кадровой службы к работе с новой платформой «Столото» организовала обучение специалистов отдела кадров с помощью видеокурса от VK HR Tek. В планах компании — продолжить цифровизацию внутренних процессов. «Столото» намерена автоматизировать оформление командировок, запустить корпоративный портал и подключить аналитику по кадровым данным.

«При выборе платформы для нас были важны три критерия: надежная интеграция с нашей кадровой системой, простота для сотрудников и соответствие требованиям законодательства. VK HR Tek отвечает всем этим требованиям. У нас распределенная структура, и бумажный документооборот создавал задержки — подписание приказов и заявлений могло занимать несколько дней. Сейчас сотрудник подписывает документ за минуту с телефона», — отметила Анастасия Бобкова, директор по персоналу «Столото».

«За полгода “Столото” удалось перевести в цифру кадровый документооборот для 6,5 тыс. сотрудников. Высокая вовлеченность с первых этапов подтверждает, что платформа действительно упрощает процессы. Мы рады, что VK HR Tek становится основой для цифровой трансформации компании, и сотрудники сами проявляют интерес к новым технологиям», — сказала директор по продукту VK HR Tek Анастасия Лапина.