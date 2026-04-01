ИT-Компания «Андагар» автоматизировала ж/д перевозки для логистического оператора

Команда компании «Андагар», специализирующаяся на разработке ПО, реализовала проект по цифровизации логистических операций для компании железнодорожных перевозок. Основная цель проекта заключалась в автоматизации процесса букирования перевозок и создании единой платформы управления логистикой. Об этом CNews сообщили представители компании «Андагар».

Разработчики «Андагара создали техническое решение с использованием: PostgreSQL, PHP, Angular, RabbitMQ, SOAP и REST API. Надежность и безопасность решения обеспечены использованием российской операционной системы «Astra Linux сервер».

Внедренная система обеспечивает полное управление процессами букирования железнодорожных вагонов и контейнеров, планирование маршрутов с учетом пропускной способности и ограничений, трекинг грузов на всем пути следования, автоматическое формирование транспортных документов и расчет финансовых операций с перевозчиками и клиентами.

Система работает круглосуточно без простоев, обрабатывает тысячи операций ежедневно и интегрирована с множеством внешних API транспортных операторов.

«Мы смогли создать платформу, которая сокращает оформление перевозок с нескольких часов до 15 минут и делает логистику более прозрачной для клиентов. Теперь процессы автоматизированы на 95%, а эффективность работы увеличилась в три раза. Кроме того стала доступна полная прозрачность движения грузов», – сказали в команде проекта.

