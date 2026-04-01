Интернет стал нормой жизни россиян (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе последних доступных данных официальной статистики анализирует ключевые показатели цифровизации российского общества. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Главные выводы

В 2025 г. 91% россиян в возрасте 15 лет и старше заходили в интернет (+1,4 п. п. к 2024 г.), доступ к нему имели 92% домохозяйств (+1,5 п.п.), причем почти все — широкополосный (мобильный или фиксированный). Из-за близости к уровню насыщения стабильно растущая динамика подключения в последние годы стала замедляться. Такую же тенденцию можно наблюдать и за рубежом, в частности в большинстве стран Европы, где доля подключенных домохозяйств тоже превысила отметку 90%, с 2022 г. она увеличивалась не более чем на 2 п. п. в год (в Испании, Швеции, Германии и др.).

Анализ статистики показывает, что инфраструктурные и экономические барьеры, которые на заре эры интернета сдерживали его распространение, в основном преодолены; теперь отсутствие выхода в Сеть — как правило, результат личного выбора. Большинство домохозяйств без доступа в интернет причиной этого называют неимение необходимости (76%); еще около 10% таких домохозяйств отмечают высокую стоимость оборудования или абонентской платы; еще реже указывают на другие факторы (технические сложности, соображения безопасности, низкое качество интернета).

При общем высоком уровне подключения российских домохозяйств к интернету, на региональном уровне диспропорции пока сохраняются. Так, почти полное покрытие обеспечено в Республике Татарстан, Москве, Оренбургской области и ряде отдаленных регионов — Магаданской области, Чукотском, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Саха (Якутия). Заметно ниже среднего по стране (в диапазоне 72–82%) охват в Орловской, Ярославской, Костромской, Псковской и Ульяновской областях. Региональные различия во многом объясняются спросом на интернет со стороны пожилого населения. Так, в Орловской области им пользуются только 38% жителей в возрасте 65 лет и старше, в то время как в среднем по стране — 65%, а в некоторых регионах-лидерах, например в Москве, интернет-пользователями являются 86% представителей этой возрастной группы.

Большинство россиян выходят в Сеть с мобильного телефона или смартфона (в 90% домохозяйств). Стационарным компьютерам предпочитают мобильные, или ноутбуки (32% против 43%; в крупных городах последними пользуются еще активнее: в диапазоне 63–66%). С планшета в интернет выходят только в четверти домохозяйств (24%).

Сеть прежде всего служит для россиян средой общения: через мессенджеры и другие приложения 81% пользователей совершали звонки и видеозвонки, 71% обменивались текстовыми сообщениями, 75% общались в социальных сетях. Для 69% пользователей интернет является и источником новостей.

Половина домохозяйств приобрели различные умные устройства в основном для развлечения или помощи в быту. Наиболее распространены умные колонки (31%), телевизоры (30%) и роботы-пылесосы (23%). Элементы умного дома (розетки, лампочки, др.) пока используют только в 6% домохозяйств. С умными устройствами начинают знакомиться даже дети: у 2% семей есть игрушки с доступом в интернет, например роботы, интерактивные куклы и др.

Включенность в цифровую среду приносит россиянам скорее пользу, нежели вред. Абсолютное большинство выходивших в Сеть за последние три месяца (93%) положительно оценили влияние цифровых технологий на их жизнь, причем 46% указали, что оно было сильным. О негативном влиянии заявили менее 1% пользователей.