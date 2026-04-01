ГК «Аппиус» представляет версию Appius-PLM УЖЦИ 2026: визуально усовершенствованная, интуитивно удобная и максимально эффективная для цифрового производства

Компания «Аппиус» объявляет о выходе новой версии системы Appius-PLM Управление Жизненным Циклом Изделия, синхронизированной с «1C:ERP» – решения, которое выводит пользовательский опыт и управление инженерными данными на качественно новый уровень, расширяя возможности управления полным жизненным циклом изделий. Об этом CNews сообщили представители «Аппиус».

Ключевым направлением развития версии 2026 стали повышение визуальной наглядности, пересмотр подхода к понятию ревизий и версий, удобства работы и скорости взаимодействия с данными, а также реализован инструмент запуска функционала PLM-компонента к различным CAD непосредственно из системы.

Значительные изменения претерпели интерфейсы работы с данными.

Новый способ визуализации данных в проводнике

Новая закладка «Плитка» в проводнике позволяет просматривать любую структуру, состав папки, результат поиска и т.д. в виде настраиваемых пользователем карточек элементов, что упрощает визуальное восприятие информации. Закладка предусматривает возможность выбора сохраненных пользовательских настроек поиска и ввода дополнительного текста для конкретизации его результата.

Описание элемента

Для любого элемента в системе в рамках закладки «Свойства» реализована возможность добавления содержания на одноименной вкладке. В качестве содержания может быть указан любой текст, в том числе с картинками и таблицами. Такое описание элемента позволяет без создания лишних документов и загрузки файлов сформировать быстродоступную для просмотра информацию неограниченного объема.

Просмотр файлов

Для закладки «Документы и файлы» предусмотрен дополнительный к ранее используемому просмотрщик наиболее распространенных форматов файлов картинок, видео и PDF. Это позволяет расширить функциональность предпросмотра файлов и исключить необходимость установки специализированных сторонних программ на компьютерах пользователей. Новый просмотрщик позволяет работать с многолистовыми чертежами, менять ориентацию изображения, просматривать файл в полноэкранном режиме и т.д.

Графическая схема изделия

Разработан настраиваемый режим визуализации «Графическая схема» в интерфейсе «Управление структурой». Он позволяет просматривать состав изделия в виде схемы, состоящей из настраиваемых карточек элементов в различных вариантах отображения иерархии дерева. В рамках настроек доступно исключение показа неактуальных видов элементов и их группировка, а также ограничение количества отображаемых уровней в дереве. Графическая схема может быть открыта в полноэкранном режиме и сохранена в формате PDF.

Новые возможности поиска

Новая закладка «Поиск» в проводнике доступна всегда первой по порядку и умеет работать в совокупности с расширенным поиском, запрос которого может быть выбран вместе с критериями поиска. Такой подход позволяет увеличить возможности расширенного поиска, одновременно упростив программный код его запроса. Результаты поиска теперь отображаются в верхней части дерева. Для их различия в наименование группы элементами выводится набор критериев, по которым выполнен поиск и количество найденных элементов.

Новый подход к понятию ревизий

Ключевое архитектурное изменение коснулось системы версионирования. Разделены понятия Ревизий и Версий. В версии 2026 «Изменение» более не относится к ревизиям, представляет отдельную сущность и называется «Версия». Существующее семейство ревизий, таких как «Исполнения», «Представление», «Конфигурация», имеет прежний смысл. Выделение «Изменения» в отдельную сущность позволило каждой ревизии иметь неограниченное количество версий, за счет чего каждая версия может быть прослежена во времени ее изменения.

Новый подход позволяет не только расширить функциональность системы и упростить работу пользователей, но и исключает одно из ограничений в системе, связанное с версионированием типовых/групповых технологических процессов.

За отображение версий и ревизий теперь отвечают новые закладки в каждом из интерфейсов. Они позволяют работать со всеми ревизиями и версиями, либо только с версиями выделенных в дереве элементов. Для получения информации по различиям в версиях доступен запуск обработки по сравнению элементов.

Новый функционал для интеграции с CAD-системами

Реализован функционал, отвечающий за возможность открытие 3D-моделей сборочных единиц непосредственно из базы данных через закладку «Документы и файлы». Ранее такой способ имел рад ограничений, связанных с отсутствием инструмента запуска библиотеки CAD и выполнения проверки и замены ссылок с учетом каталога редактирования. Теперь этот механизм работает аналогично с открытием моделей из CAD-системы посредством PLM- компонента к CAD.

Интеграция с учетной системой

Для пользователей, которым необходим просмотр актуальной информации по остаткам номенклатуры в разрезе типа цен на складах учетной системы, разработано новое расширение. Добавлены новые перечисления ставки НДС 22% и 22/122. Разработаны правила обмена с учетом новых ставок НДС.

Дополнительно

В рамках доступных критериев поиска добавлены новые виды сравнения для свойств «В списке» и «Не в списке» для расширения возможности поиска элементов с выбором списка значений.

Реализован новый способ добавления элементов в состав изделия через подбор из справочника по совпадению введенной информации в строку для ускорения процесса формирования состава изделия пользователем.

Добавлена новая функция «Сгруппировать одинаковые» в редакторе ТТП/ГТП, что позволяет группировать одинаковые позиции в рамках связи Комплектование.

Изменился интерактивный поиск несвязанных элементов и параметров в Администрировании: теперь он выполняется в рамках фонового задания («длительная операция») и не блокирует другие окна.

В демонстрационной базе добавлен перечень примеров событий, с помощью которых можно реализовать различные проверки, контроль и запрет определённых действий пользователей, рассылки уведомлений и т.д.

С целью контроля и поиска информации в базе данных по различным условиям приведены примеры запросов расширенного поиска.

Ускорен процесс поиска с учетом транслита и регистра, примененного к запросу поиска.

Обновление на версию Appius-PLM УЖЦИ 2026.01 возможно с версии Appius-PLM УЖЦИ 2025.01 и выше, предоставляется в рамках действующей технической поддержки. В ближайшее время ожидается выпуск версии 2026, синхронизированной с «1С:УПП».