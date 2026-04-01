Домашний интернет «МегаФона» стал доступен для миллиона москвичей

«МегаФон» подключил к высокоскоростному домашнему интернету еще несколько округов столицы, благодаря чему зона покрытия выросла в 1,5 раза. Расширение стало возможным благодаря развитию партнерского проекта с «Ростелекомом». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь подключить домашний интернет «МегаФона» смогут жители Северо-Западного, Западного и Юго-Западного административных округов столицы, а также всех поселений Новой Москвы. Вместе с этим им будут доступны выгодные тарифы, объединяющие мобильную связь, домашний интернет и цифровые сервисы, включая онлайн-кинотеатры и телевидение, в одном пакете.

«Мы последовательно расширяем покрытие домашнего интернета в Москве, чтобы как можно больше жителей могли пользоваться конвергентными тарифами и получать все услуги связи по выгодным ценам у одного оператора. При этом партнерство с “Ростелекомом” позволяет нам быстрее масштабировать сервис и обеспечивать высокое качество подключения не только в крупных мегаполисах, но и по всей стране», — отметил директор по развитию фиксированного бизнеса «МегаФона» Артем Филин.

«“Ростелеком” обладает самой масштабной инфраструктурой широкополосного доступа в стране, что позволяет нам предоставлять надежную основу для развития сервисов партнеров. Этот проект демонстрирует преимущества модели FVNO для всех участников рынка: МегаФон получает доступ к качественной сети, а клиенты — расширенный спектр услуг и максимальные возможности выбора», — сказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Подключение услуги реализовано по модели фиксированного виртуального оператора (FVNO), при которой «МегаФон» использует инфраструктуру широкополосного доступа партнера, предоставляя абонентам собственные тарифы, сервисы и обслуживание. В ближайшее время «МегаФон» планирует расширить географию проекта в Московской области. Локации, где появится домашний интернет оператора, будут включать в себя крупнейшие города ближайшего Подмосковья: Подольск, Красногорск, Чехов, Реутов, Ногинск, Коломна, Кашира, Пущино, Одинцово и др.