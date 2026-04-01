«Диасофт» разработала продукт «Форум» для командного взаимодействия

Компания «Диасофт» сообщила о том, что разработала новый программный продукт «Форум». Он входит в состав решения Digital Q.LMS и предназначен для корпоративного общения и обсуждения рабочих вопросов: задач, договоров, статей, учебных материалов, обращений и т.д. «Форум» существенно упрощает внутреннее взаимодействие, делает его прозрачнее и избавляет сотрудников от долгого поиска информации в личных переписках. Все диалоги и обсуждения ведутся в удобном едином пространстве – это ускоряет решение задач, снижает риск потери важной информации, повышает оперативность и эффективность принятия решений.

Продукт позволяет централизованно создавать тематические разделы и ветки обсуждений, встраивать форум в разные программные продукты и автоматически настраивать его при установке новой ИТ-платформы. Функциональность продукта расширяет привычные возможности для комментариев: обсуждения теперь организованы по форумной структуре с разделами и темами, а не просто метками.

«Форум» обеспечивает следующие возможности: структурированная типизация. Форум строится по иерархии «форум – раздел – тема – комментарий». Это позволяет четко разграничивать обсуждения по темам и проектам, упрощает работу с большой базой обсуждений и поиск нужной информации; режим реального времени. Обновление форума происходит автоматически без перезагрузки страницы: новые комментарии и реакции появляются мгновенно в активной ветке обсуждения. Такая «живая» работа делает общение более динамичным и приближенным к реальным встречам и чатам; уведомления. Пользователи получают сообщения о новых темах или ответах удобным способом: на электронную почту или в корпоративные мессенджеры. Это позволяет всегда быть в курсе важных обсуждений и быстро реагировать на новые комментарии; модерация и права доступа. В разделе форума можно назначать модераторов для управления разделами, темами и комментариями. Это поддерживает порядок в обсуждениях, помогает оперативно устранять нежелательный контент и управлять списком участников форума; вложения и визуальный редактор. В комментариях можно прикреплять файлы – документы, изображения и другие материалы, необходимые для обсуждения. Для создания текста используется удобный визуальный редактор: форматирование, ссылки и эмодзи позволяют более наглядно представить информацию; гибкая интеграция. Продукт легко подключается к любым решениям IT-платформы: достаточно настроить связь с нужными объектами. При установке он автоматически создается и подхватывается системой, не требуя сложной ручной настройки.

«Форум» можно использовать для таких целей как: обсуждение продуктов и процессов. Сотрудники отдела продаж и технической поддержки могут обсуждать внутренние процессы в специальных тематических разделах. Например, в разделе «Продукты» коллеги могут делиться опытом, задавать вопросы о новых функциях продукта и получать оперативные ответы от экспертов; создание договоров. Юристы и менеджеры могут вести дискуссии прямо в карточке договора: задавать уточняющие вопросы, предлагать изменения и быстро принимать решения в команде. Все комментарии будут храниться в разделе «Контракты», где можно отслеживать историю обсуждения; взаимодействие с партнерами. Для обмена информацией с внешними подрядчиками или филиалами можно создавать отдельные разделы форума. Это позволит участникам проектов совместно обсуждать общие задачи.

«Форум» обеспечивает единый стиль коммуникаций внутри компании и удобную архивацию знаний. Новые сотрудники смогут быстрее адаптироваться в компании, знакомясь с информацией в разделах форума, а опытные коллеги получат инструмент для эффективного обмена идеями. Возможности масштабирования продукта гарантируют, что при расширении команды или добавлении новых направлений работы он останется удобным и устойчивым.