CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

VS Robotics помогает «Ростелеком» распознавать 90% голосовых помощников при звонках клиентам

«Ростелеком» совместно с компанией-разработчиком речевых технологий VS Robotics (группа «Сбер») внедрили новую ML-модель по выявлению голосовых помощников для оптимизации коммуникации с клиентами по вопросам просроченной задолженности. Технология позволяет с точностью до 90% определять, кто поднял трубку — живой человек или виртуальный помощник. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics.

Компания «Ростелеком» совершает миллионы звонков ежемесячно с использованием робота-оператора от VS Robotics. Однако большая часть вызовов может блокироваться или перехватываться автоответчиками и голосовыми помощниками. Эти сервисы, изначально созданные для защиты от спама и мошенников, стали барьером для получения важной финансовой информации. Чтобы сократить расходы на телефонию и высвободить рабочее время операторов контакт-центра, которые ранее тратили его на прослушивание приветствий голосовой почты, была внедрена ML-модель, которая анализирует аудиопоток и технические метаданные звонка в реальном времени и соединяет робота-оператора или специалиста контактного центра только с реальными людьми. Точность детектирования составляет 90%.

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов ит в банках

«Борьба за внимание клиента превратилась в технологическую гонку. Каждый день появляются сотни новых алгоритмов голосовых ассистентов, которые учатся звучать все более естественно. Наша ML-модель — это не статичный фильтр, а обучаемая система, которая умеет распознавать даже самых продвинутых голосовых ассистентов. Для такого крупного партнера, как «Ростелеком», повышение точности детектирования даже на доли процента конвертируется в миллионы рублей экономии и сохраненной выручки», — сказал Максим Колосков, руководитель VS Robotics.

«Масштабы нашей абонентской базы — это более 15 млн физических и 5 млн юридических лиц — требуют высочайшего уровня автоматизации. Но технологии защиты клиентов эволюционировали: от простых автоответчиков мы пришли к умным ассистентам, которые имитируют человеческую речь. Это создавало парадоксальную ситуацию: мы тратили колоссальные ресурсы на звонки, которые не доходили до адресата. Решение VS Robotics позволило нам "пробить" эту цифровую стену. Мы не навязываем общение, для нас важно донести информацию о состоянии счета именно его владельцу, а не его голосовому помощнику», — сказал Илья Курцев, директор Центра кредитного контроля ПАО «Ростелеком».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

