Selectel запустил катастрофоустойчивый регион в собственной облачной платформе

Selectel сообщил о запуске геораспределенного (Multi-AZ) региона. Обновление расширит возможности собственной облачной платформы компании и подойдет enterprise-клиентам с крупными digital-проектами и сложными корпоративными системами, которые работают на базе высокопроизводительной ИT-инфраструктуры и напрямую влияют на непрерывность бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Новый регион будет работать на базе трех независимых зон доступности, расположенных в Москве на расстоянии до 15 км между ЦОД. Связность площадок обеспечивается единой высокоскоростной сетью с низким временем отклика (менее 1 мс) для выполнения любых бизнес-задач.

Раньше распределение нагрузки между зонами доступности требовало ручного конфигурирования. Теперь катастрофоустойчивость сетевых и PaaS-сервисов доступна «из коробки» — без дополнительных настроек. В новых типах геораспределенных кластеров мастер-ноды Managed Kubernetes и ноды облачных баз данных автоматически размещаются в разных зонах доступности. Аналогично устроено и распределенное резервное копирование.

Такая архитектура нового региона гарантирует работоспособность клиентских приложений в случае выхода из строя целой зоны доступности. При возникновении инцидента восстановление сервисов произойдет с минимальной задержкой (от нескольких минут) на базе другого исправного ЦОД в этом регионе. Новое решение дает возможность клиентам получить доступ к «катастрофоустойчивости как сервису» — то есть нивелировать риски, связанные с функционированием ЦОД, без необходимости самостоятельно настраивать DR-сервисы (сервисы аварийного восстановления). Такой подход по крайней мере в два раза дешевле классического сценария настройки аварийного восстановления. При этом сохраняется возможность выбора, где именно разместить критичные сетевые компоненты с учетом требований к RTO (целевое время восстановления) и RPO (целевая точка восстановления).

Инфраструктура в новом регионе ru-6 уже доступна по предзаказу на сайте.

«Новый геораспределенный регион — это логичный шаг в развитии нашей облачной платформы. Selectel строит одни из самых надежных и эффективных дата-центров в стране, но в современных реалиях для enterprise-бизнеса надежности на уровне одного ЦОД недостаточно. Поэтому такие компании размещают свои критичные информационные системы сразу в нескольких дата-центрах, а иногда и у нескольких провайдеров. Наше новое решение дает возможность построения таких систем внутри нашей облачной панели, что называется "из коробки" и с очень низкой сетевой задержкой между зонами. Здесь сразу доступны PaaS-сервисы: Managed Kubernetes, облачные базы данных, S3 хранилище и другие», — отметил Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel.

В основе нового региона высокопроизводительная архитектура облака: увеличенные лимиты произвольных конфигураций, выделенные ядра и возможность управлять топологией процессора. Регион построен на современном оборудовании (в том числе на базе собственной серверной платформы Selectel) с процессорами AMD Epyc 9754 и Intel Xeon 6747P, сверхбыстрыми сетевыми дисками с производительностью 75 000 IOPS (скорость чтения или записи) без привязки к размеру диска, а также новейших GPU для запуска и работы с ИИ-проектами — H200, RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

В будущем решение будет дополнено геораспределенным хранилищем S3 с высокоскоростным подключением к кластерам облачных серверов для комфортной работы с ИИ-проектами. Также появится ускоренное файловое хранилище для повышения скорости работы с нагруженными ИИ-вычислениями. С точки зрения дополнительных возможностей повышения катастрофоустойчивости будет добавлена функциональность резервирования выделенных хостов виртуализации для конфиденциальных вычислений и экспорт бэкапов в другие географические регионы для реализации еще более масштабных настроек отказоустойчивости.