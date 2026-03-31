Представлена первая система видеонаблюдения с распознаванием лиц, полностью соответствующая 572-ФЗ

«НПК “Атроник”» и Pridex Technology завершили испытания совместной работы интеллектуальных IP-видеокамер SEVA и аккредитованной коммерческой биометрической системы (КБС) Pridex Technology. Партнерам удалось обеспечить защищенный канал связи класса КС1 от камеры до ЦОД КБС, что позволяет работать с биометрическими данными согласно требованиям 572-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители Pridex Technology.

В ходе тестирования была подтверждена высокая точность распознавания лиц в режиме реального времени – в том числе в условиях ограниченных вычислительных мощностей. Система показала успешную работу как при передаче видеопотока с камеры в ЦОД КБС для дальнейшей обработки данных, так и при использовании периферийных вычислений, при которых предварительный анализ происходит на конечном устройстве, а в КБС передается только «лучший кадр». Последнее позволяет существенно снизить потребности в серверных ресурсах и обеспечить функционирование системы даже при нестабильном канале связи.

В обоих сценариях видеокамера параллельно выполняла другие аналитические операции, не связанные с обработкой и передачей биометрических данных: обнаружение попыток несанкционированного доступа, распознавание подозрительных действий и др. Многозадачный режим позволяет ей работать как полностью автономно, так и в составе общей системы видеонаблюдения.

В компаниях отмечают, что решение поможет не только организовать бесшовный учет рабочего времени и контроль доступа на предприятиях, но и снизить расходы на инфраструктуру. В частности, использование одной и той же камеры как для обеспечения безопасности периметра, так и для автоматического подтверждения присутствия сотрудников позволит бизнесу избежать дополнительных затрат на закупку и установку дублирующего оборудования.

Что касается потенциала использования, такая видеоаналитика будет актуальна для любых объектов с высокой проходимостью, где требуется быстрая и безошибочная идентификация персонала без отрыва от рабочего процесса: от производств и логистических комплексов до крупных офисных центров и ритейла.

Андрей Серяков, генеральный директор Pridex Technology: «Вступление в силу 572-ФЗ значительно ограничило коммерческое использование лицевой биометрии в системах видеоаналитики – в первую очередь за счет кратно возросших требований к безопасности, а также необходимости внедрения российского ПО и оборудования. Интеллектуальные отечественные видеокамеры, разработанные «НПК “Атроник”», и развитые сервисы коммерческой биометрической системы Pridex Technology открывают возможности для широкого применения этой технологии в составе комплексных систем безопасности. Мы планируем и дальше развивать технологическое партнерство и расширять линейку совместных продуктов».

Константин Корнеев, генеральный директор «НПК “Атроник”»: «На сегодняшний день в сегментах рынка, связанных с видеонаблюдением, активно формируются несколько трендов, существенно влияющих на разработку программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем видеофиксации. Это, прежде всего, разработка EDGE-вычислителей, позволяющих внедрять децентрализованные системы. Это использование лицевой биометрии для все большего количества сценариев фиксации событий. И, конечно же, это существенно возросшие требования по защите хранимой и передаваемой информации. Совместное решение Pridex Technolodgy и Атроник позволяет комплексно закрыть перечисленные задачи, создавая путь для более масштабного, эффективного и, что самое важное, полностью легального использования технологии распознавания лиц для обеспечения безопасности».

