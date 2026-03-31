CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Подмосковная организация защитила каналы связи между ЦОДами с помощью компаний «Специнт» и «Инферит Безопасность»

Системный интегратор K2-9b Group, который входит в подразделение «Инферит Безопасность» отечественного вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), и компания «Специнт», которая входит в группу компаний «СПБ», помогли государственному заказчику в Московской области реализовать проект по защите каналов связи между ЦОДами. Для этого использовались сертифицированные средства криптографической защиты информации линейки «Квазар» производства компании «Системы практической безопасности» (входит в группу компаний «СПБ»). Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компании-партнеры «Специнт» и K2-9b Group обеспечили защищенность оптических каналов (до 50 км) между дата-центрами заказчика в соответствии с требованиями российских регуляторов. Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) линейки «Квазар» позволили провести шифрование трафика ГОСТ-алгоритмами с минимальным влиянием на ИТ-сервисы — без потерь пакетов и задержек. Существующая архитектура сети заказчика была полностью сохранена.

Перед внедрением решения «Специнт» и K2-9b Group провели пилотные испытания и подтвердили соответствие оборудования всем техническим и эксплуатационным требованиям клиента. Так решение доказало свою стабильность в реальной инфраструктуре компании.

Сам проект потребовал максимальной вовлеченности со стороны партнеров по реализации и заказчика. Инженеры системного интегратора K2-9b Group развернули защищенную систему в контуре компании, а специалисты сервисного центра компании «Специнт» обеспечили для этого техническую поддержку и предоставили поверенное измерительное оборудование для проведения тестовых испытаний.

Инфраструктура заказчика продолжает расти, в эксплуатацию вводятся новые вычислительные мощности и системы хранения данных, прокладываются новые оптические каналы связи. Поэтому в планах — масштабировать внедренное решение на новых объектах клиента.

«Результаты проекта показали, что защита распределенных ИТ-инфраструктур сегодня может строиться на базе российских решений без компромиссов для производительности и стабильности сервисов. СКЗИ линейки „Квазар“ были органично интегрированы в существующую архитектуру заказчика без ее изменения, и это уже на этапе ввода в эксплуатацию позволило перейти к обсуждению дальнейшего развития и масштабирования системы. — сказал Андрей Козлов, генеральный директор компании «Специнт» (входит в ГК «СПБ»).

«Для нас этот проект стал примером того, как совместная работа команд позволяет уверенно двигаться к цели, даже когда маршрут не совсем прямой. Мы действовали слаженно: быстро принимали решения, подстраивались под меняющиеся условия и поддерживали друг друга на всех этапах реализации проекта. В результате система вышла на заданную орбиту и показала стабильную работу в инфраструктуре заказчика», — отметил Михаил Яненко, директор компании К2-9b Group «Инферит Безопасность» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/