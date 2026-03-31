OCS расширяет портфель решений экосистемой Deckhouse для enterprise-инфраструктуры

OCS, российский ИТ-дистрибьютор, и Deckhouse, разработчик продуктов для построения enterprise-инфраструктуры, сообщают о начале сотрудничества. Продукты Deckhouse вошли в портфель OCS и стали доступны для более чем 6,5 тыс. партнеров дистрибьютора по всей России. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Продукты Deckhouse позволяют безопасно разрабатывать и доставлять cloud native приложения, эксплуатировать legacy-приложения, ускорить переход с монолита на микросервисы. В портфель бренда входят решения для контейнеризации и виртуализации ИТ-ресурсов, мониторинга инфраструктуры и приложений, а также хранения секретов и управления ими.

Решения Deckhouse соответствуют отраслевым стандартам безопасности и включены в реестр отечественного ПО Минцифры России. Продукты поддерживают работу с отечественным программным обеспечением и операционными системами «Ред ОС», Astra Linux и Alt Linux. Вся линейка Deckhouse подходит для использования как в коммерческом, так и в государственном секторе, в том числе в учреждениях с повышенными требованиями к защите данных.

Включение продуктов Deckhouse в портфель OCS поможет разработчику оптимизировать логистику поставок и расширить географию присутствия на российском рынке. Сотрудничество направлено на повышение доступности отечественных enterprise-решений для партнерского сообщества и заказчиков по всей стране при поддержке квалифицированных команд обеих компаний.

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений
Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений Безопасность

«Развитие направления информационной безопасности — одна из наших ключевых задач. Включение в портфель решений Deckhouse позволит нашим партнерам работать с продуктами одного из ведущих разработчиков с большой экспертизой в контейнеризации и DevOps. Рынку требуются надежные решения для построения корпоративных инфраструктур и управления разработкой, и сотрудничество с компанией «Флант» поможет закрыть эту потребность», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS.

«Мы наблюдаем устойчивый рост спроса на отечественные enterprise-решения для построения Kubernetes-инфраструктуры и управления разработкой, особенно со стороны крупного бизнеса и государственного сектора. Сотрудничество с OCS — партнером, обладающим мощной канальной сетью и глубокой экспертизой в продвижении сложного ПО, открывает новые возможности для тиражирования наших решений и обеспечивает клиентам удобный доступ к линейке продуктов Deckhouse с профессиональной поддержкой на всех этапах внедрения», — сказала Вера Фатеева, директор по работе с партнерами компании «Флант».

Другие материалы рубрики

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

В России создан первый в мире лазерный микроскоп для ранней диагностики рака

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
