МТС расширила систему мониторинга природных пожаров в Приморье

Компания МТС сообщает о реализации на территории Приморья третьего этапа проекта умного видеомониторинга лесных массивов для предотвращения и оперативного устранения пожарной опасности. Еще 40 видеокамер со встроенным аппаратно-программным комплексом, нацеленным на распознавание огня и дыма, появились в пожароопасных городах и районах края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Умные системы видеомониторинга установлены в Октябрьском, Хасанском, Михайловском, Ханкайском, Надеждинском, Пожарском, Кавалеровском, Чугуевском, Яковлевском, Анучинском, Ольгинском, Спасском районах, а также в Артеме, Владивостоке, Уссурийске, Лесозаводске и Дальнереченске. Проект реализован для ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Каждая камера имеет обзор 360° и разрешение 1920x1080. Устройства смонтированы на высоте более 70 м с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности. Система умного видеомониторинга позволяет фиксировать чрезвычайные происшествия на дальности до 20 км. Искусственный интеллект фиксирует изображение дыма, передает время и координаты возгорания диспетчеру. Специалист анализирует полученную информацию, если факт пожара подтверждается, к месту возгорания выезжают огнеборцы.

«Пилотный этап проекта видеомониторинга природных пожаров с помощью технологий искусственного интеллекта стартовал в Приморье еще в 2023 г. и сразу доказал свою эффективность. Сейчас в регионе уже успешно работают и предотвращают природные пожары около 80 камер. Аналогичные системы видеомониторинга от МТС функционируют и в других регионах страны, не только предотвращая природные пожары, но и обеспечивая безопасность в самых разных областях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Цифровизация

