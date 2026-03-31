«Конфидент» завершил НИР в области постквантовой криптографии по заказу Научно-технологического университета «Сириус»

ЦЗИ ООО «Конфидент» успешно завершил научно-исследовательскую работу, выполненную по заказу Научно-технологического университета «Сириус». Результатом проекта стал набор инструментов, обеспечивающих выполнение постквантовых криптографических алгоритмов и интерфейсов взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители ООО «Конфидент».

Разработка велась в рамках научного проекта Сергея Петренко «Технологии противодействия ранее неизвестным квантовым киберугрозам», который стал одним из победителей конкурса по привлечению научных команд под руководством ведущих и молодых ученых государственной программы научно-технологического развития федеральной территории «Сириус». Целью проекта является создание перспективных технологий мирового уровня для обеспечения квантовой устойчивости ведущих национальных блокчейн-экосистем и платформ цифровой экономики России в условиях ранее неизвестных кибератак злоумышленников.

Созданный инструментарий позволяет интегрировать постквантовые алгоритмы в существующие и перспективные информационные системы, что критически важно для защиты данных в эпоху развития квантовых вычислений.

Импортонезависимость

Дмитрий Шаньгин, технический директор ЦЗИ ООО «Конфидент»: «Участие в проекте «Сириуса» стало для нас важным этапом развития нового направления перспективных разработок. Постквантовая криптография — это не просто технологический тренд, а необходимость для обеспечения долгосрочной безопасности критической информационной инфраструктуры. Результаты НИР лягут в основу наших будущих продуктов и позволят предложить рынку решения, готовые к вызовам завтрашнего дня».

Работы велись в тесной кооперации с научными партнерами «Сириуса» и направлены на практическую реализацию алгоритмов, устойчивых к атакам с использованием квантового компьютера. Полученные результаты планируется применять как в новых версиях линейки Dallas Lock, так и в специализированных решениях для защиты распределенных реестров и цифровых платформ.

