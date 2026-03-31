CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Ippon представила натриевые ИБП нового поколения

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon представил обновленную линейку источников бесперебойного питания Na+ на натрий-ионных аккумуляторных батареях. В новое поколение вошли серии Na+ II TAE, Na+ II TA и Na+ II RTA. Устройства ориентированы на более длительное резервирование питания и предназначены для защиты оборудования, чувствительного к качеству электропитания, — от персональных компьютеров и графических станций до серверов, сетевой инфраструктуры, систем NAS, лабораторных приборов и стоечного оборудования.

Обновление охватывает сразу несколько классов однофазных ИБП с двойным преобразованием входного напряжения. В зависимости от серии решения доступны в диапазоне мощностей от 1000 до 10000 ВА. Линейка рассчитана как на офисные и локальные ИТ-сценарии, так и на задачи, связанные с обеспечением непрерывной работы серверных, периферийных ЦОД, телеком-инфраструктуры, систем связи, безопасности, банкоматов и кассовых терминалов.

Ключевое отличие серии Na+ — применение натрий-ионных аккумуляторных батарей. По сравнению со свинцово-кислотными аналогами они обеспечивают более высокую скорость зарядки, больший ресурс циклов заряда-разряда, расширенный температурный диапазон эксплуатации и хранение без необходимости регулярной подзарядки на складе. Кроме того, натрий-ионная технология не предполагает использования тяжелых металлов, что делает устройства безопасными в работе и обслуживании.

По сравнению с первым поколением Na+ устройства линейки Na+ II получили существенно увеличенное время автономной работы. Этого удалось добиться за счет перехода на более производительные аккумуляторные батареи с напряжением 6,4 В вместо 4,8 В в устройствах первого поколения. Одновременно вырос и ресурс самих батарей: новые аккумуляторы рассчитаны на 3000 циклов заряда-разряда против 2000 у ИБП первого поколения.

Серия Na+ II TAE включает модели мощностью 1000, 2000 и 3000 ВА. Эти ИБП предназначены для защиты персональных компьютеров, графических станций, мощных серверов, периферийной вычислительной техники, сетевого оборудования и лабораторных приборов. В обновленной версии увеличено время автономной работы, а среди функциональных особенностей — чистая синусоида на выходе, коэффициент мощности 1,0, широкий диапазон входного напряжения, автоматический байпас, ЖК-экран с подсветкой, а также возможность удаленного мониторинга и управления.

Серия Na+ II TA представлена моделями мощностью 6000 и 10000 ВА и рассчитана на более требовательные сценарии эксплуатации. Такие устройства обеспечивают двойное преобразование входного напряжения, увеличенное время резервирования, высокий коэффициент мощности, поддержку холодного старта, а также защиту от короткого замыкания, перегрузки и высоковольтных выбросов. В серии предусмотрены ЖК-экран, режим ECO, аварийное отключение EPO, интерфейсы для мониторинга и интеллектуальный слот для расширения функциональности.

Серия Na+ II RTA объединяет модели мощностью от 1000 до 10000 ВА и ориентирована на инфраструктурные и стоечные сценарии. Эти ИБП подходят для локальных периферийных ЦОД и серверных, телекоммуникационного оборудования, систем безопасности и других критичных нагрузок. Для серии предусмотрены синусоидальная форма выходного напряжения, нулевое время переключения на батареи при исчезновении напряжения во внешней сети, поворотный ЖК-экран, интерфейсы USB и RS-232, интеллектуальный слот для SNMP-карт или сухих контактов, а также возможность установки в 19-дюймовую стойку и подключения дополнительных батарейных модулей для увеличения времени автономной работы.

Впервые запущенные брендом в 2025 г. ИБП Na+ стали первыми устройствами в России на базе натрий-ионных технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

