Eltex начал производство ЦОД-коммутаторов MES5700-32 c 32 портами 400G

Eltex запустил серийное производство MES5700-32 – флагмана новой линейки ЦОД-коммутаторов вендора. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Роман Полухин, менеджер по продукту ШПД, Eltex: «В эпоху масштабирования ИИ-кластеров и суперкомпьютеров миграция на 400G является не просто эволюцией пропускной способности, а критическим условием для устранения “узкого места” в межсоединениях, где от плотности портов и энергоэффективности напрямую зависит время завершения обучения языковых моделей и обработки массива данных. MES5700-32 создавался именно под эти задачи».

Новинка ориентирована на крупные дата-центры, облачные платформы и вычислительные кластеры, где пропускная способность 100G становится ограничением. В IP-фабрике на базе оборудования Eltex коммутатор занимает уровень Super-Spine, агрегируя трафик со всех нижестоящих устройств. Также его можно использовать на уровне Spine для подключения хостов к портам 100G.

Совокупная пропускная способность составляет 25,6 Тбит/с. Устройство оснащено 32 портами 400G QSFP56-DD с поддержкой режима breakout (4×100G). Поддерживаются EVPN/VXLAN, IS-IS/OSPF, Anycast Gateway, EVPN Multihoming и другие функции для построения архитектур Spine-Leaf. Отказоустойчивость соответствует уровню ЦОД-оборудования: охлаждение Front-to-Back или Back-to-Front, резервирование питания. И то, и другое – с возможностью горячей заменой.

Важное направление развития MES5700-32 – реализация функций Data Center Bridging (DCB) для создания lossless-сетей для AI и суперкомпьютеров (RoCEv2). Уже реализован механизм PFC. Функции ETS и ECN запланированы на III квартал 2025 г., DCBX и DLB – на I квартал 2027 г.