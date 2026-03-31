CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Цифровизация
|

«ЭлНетМед» интегрировала с Max сервисы записи на прием и телемедицинских консультаций

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, объявила о расширении интеграции с национальным мессенджером Max за счет подключения двух новых сервисов – онлайн-записи на прием к врачу и телемедицинских консультаций.

Ранее компания уже запустила подписание электронных документов (договоры, акты, планы лечения, согласия, включая информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство) через Max. Теперь через этот мессенджер пациенты могут записаться на прием в клинику или выбрать свободный слот для телемедицинской консультации.

Сервис «N3.Health СЗПВ» (сервис записи на прием к врачу) позволяет пациенту выбрать удобное время из доступных слотов. Сервис «N3.Health ТМК» (телемедицинские консультации) предоставляет личный кабинет и виртуальную комнату для проведения консультации, а также автоматически отправляет протокол телемедицинской консультации в ЕГИСЗ. Сервис «N3.Health СЭП» (сервис электронной подписи) дает возможность медицинским организациям подписывать документы с пациентами в электронном виде через простую электронную подпись, а для информированных добровольных согласий – через простую электронную подпись с аутентификацией ЕСИА.

Все три сервиса встроены в мини-приложение, готовое для интеграции в Max. Они могут работать через чат-бот N3.Health, а при необходимости встраиваться в чат-бот медицинской организации или органов управления здравоохранением региона. Медицинские организации могут подключить сервисы двумя способами – интегрироваться по API или использовать веб-интерфейс N3.Health, который не требует дополнительной настройки со стороны ИТ-служб.

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman

Государственным и частным медорганизациям интеграция поможет расширить функционал взаимодействия с пациентами через мессенджер, а также выполнять требования Минздрава РФ по внедрению Max в систему здравоохранения для проведения телемедицинских консультаций, записи и коммуникации с пациентами.

«Интеграция трех наших сервисов с Max отвечает актуальному запросу на комплексные решения. Теперь пациент может записаться на прием, пройти телемедицинскую консультацию и подписать документы в одном привычном интерфейсе. Max как национальный мессенджер решает проблему доступности и надежности, а наши сервисы предоставляют медицинским организациям готовый инструментарий для цифрового взаимодействия с пациентами», – отметил Максим Таланов, заместитель генерального директора компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health).

Подписаться на новости Короткая ссылка


