Доля ИИ в российских бизнес-процессах не превысила 5%

Искусственный интеллект (ИИ) в России еще не стал основой автоматизации бизнес-процессов. Данные содержатся в исследовании платформы-оркестратора Nodul. В феврале 2026 г. на платформе было зафиксировано 9,7 млн вызовов шагов сценариев в месяц, но только 5,3% из них пришлись на ИИ. При этом искусственный интеллект использовался лишь в 10,5% активных сценариев. Об этом CNews сообщили представители Nodul.

Исследование основано на анализе работы платформы Nodul за февраль 2026 г. Всего за этот период на платформе насчитывалось 28,5 тыс. активных сценариев и 1,9 млн их запусков. В среднем на один запуск приходилось 5,1 шага.

Сценарии с искусственным интеллектом запускались почти с той же частотой, что и обычные. Это означает, что уже внедренные ИИ-сценарии используются не реже классических с заранее заданными правилами.

Если смотреть на распределение по бизнес-функциям, то основной объем операций с использованием ИИ обеспечили продажи, маркетинг и операционные процессы. На продажи пришлось 25% общего объема (2,4 млн вызовов), на маркетинг — 24% (2,3 млн), на операции, HR и документы — 23% (2,2 млн). Еще 17% заняла поддержка, 11% — аналитика.

Хотя продажи занимают первое место по общему числу автоматизированных операций, активнее всего ИИ внедряют в маркетинге и поддержке. В маркетинге нейросети используются в 16% автоматизаций, в поддержке — в 20%, тогда как в продажах и аналитике — только в 6%, а в операционных процессах — в 2%.

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman
По оценке Nodul, ни в одной бизнес-функции ИИ пока не стал полноценной инфраструктурой. Максимум — это вспомогательный инструмент в маркетинге и поддержке. Во всех остальных случаях речь идет скорее об отдельных экспериментах.

Чаще всего компании используют нейросети для базовых задач. На генерацию текста приходится 34% всех ИИ-вызовов, на классификацию и маршрутизацию тикетов и лидов — 22%, на суммаризацию переписок, отчетов — 16%, на скоринг и оценку лидов и приоритетов задач — 11%, на извлечение данных — 9%, на перевод и локализацию — 5%.

Таким образом, более половины всех операций составляют генерация текста и классификация. Сложные мультиагентные и мультимодальные сценарии пока остаются редкостью и заметного влияния на структуру спроса не оказывают.

Другие материалы рубрики

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления

В России создан первый в мире лазерный микроскоп для ранней диагностики рака

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
