СПбГМТУ внедряет отечественное ПО в подготовку инженеров-судостроителей

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) обновил учебный курс для будущих кораблестроителей. Теперь студенты будут изучать проектирование с помощью отечественного программного продукта Model Studio CS, разработанного ГК «СиСофт». Об этом CNews сообщил представитель группы.

В ходе подготовленного специалистами СПбГМТУ курса студенты освоят современные цифровые инструменты, необходимые для трансформации судостроительной отрасли. Программа нацелена на получение практических навыков создания и управления цифровыми двойниками судов на всех этапах жизненного цикла изделия. Будущие инженеры подробно изучат все этапы проектирования объектов морской техники, а также отработают совместную работу в единой информационной среде на базе Model Studio CS. Такие компетенции особенно востребованы современными предприятиями отрасли.

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления
Как превратить ERP из учетной системы в систему управления цифровизация

Запуск нового курса – часть стратегии СПбГМТУ по внедрению отечественных цифровых решений и углублению взаимодействия с предприятиями отрасли. Первыми новый курс будут осваивать участники программы подготовки инженеров корабелов «Завод-втуз», реализуемой совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Это обеспечивает прямую связь учебного процесса с реальными производственными задачами и укрепляет кадровый потенциал отечественной судостроительной индустрии. Программа предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в области проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта современных судов и морских сооружений для нужд ОСК.

«Судостроение – одно из наиболее сложных направлений инженерного проектирования, – отметил Сергей Галкин, руководитель направления по работе с учебными заведениями «СиСофт Девелопмент». – То, что будущие инженеры-проектировщики будут реализовывать свои проекты с помощью нашего программного обеспечения, повышает их ценность на рынке. Сейчас отечественные судостроители активно модернизируют свое производство, переходят на новые цифровые технологии, и нам приятно, что для проектирования и строительства новых судов используются наши программные решения».

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет

В России создан первый в мире лазерный микроскоп для ранней диагностики рака

«Норникель» повысил качество руды на шахтах в Заполярье благодаря цифровому моделированию

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления

Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
