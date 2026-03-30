СПбГМТУ внедряет отечественное ПО в подготовку инженеров-судостроителей

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) обновил учебный курс для будущих кораблестроителей. Теперь студенты будут изучать проектирование с помощью отечественного программного продукта Model Studio CS, разработанного ГК «СиСофт». Об этом CNews сообщил представитель группы.

В ходе подготовленного специалистами СПбГМТУ курса студенты освоят современные цифровые инструменты, необходимые для трансформации судостроительной отрасли. Программа нацелена на получение практических навыков создания и управления цифровыми двойниками судов на всех этапах жизненного цикла изделия. Будущие инженеры подробно изучат все этапы проектирования объектов морской техники, а также отработают совместную работу в единой информационной среде на базе Model Studio CS. Такие компетенции особенно востребованы современными предприятиями отрасли.

Запуск нового курса – часть стратегии СПбГМТУ по внедрению отечественных цифровых решений и углублению взаимодействия с предприятиями отрасли. Первыми новый курс будут осваивать участники программы подготовки инженеров корабелов «Завод-втуз», реализуемой совместно с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК). Это обеспечивает прямую связь учебного процесса с реальными производственными задачами и укрепляет кадровый потенциал отечественной судостроительной индустрии. Программа предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в области проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта современных судов и морских сооружений для нужд ОСК.

«Судостроение – одно из наиболее сложных направлений инженерного проектирования, – отметил Сергей Галкин, руководитель направления по работе с учебными заведениями «СиСофт Девелопмент». – То, что будущие инженеры-проектировщики будут реализовывать свои проекты с помощью нашего программного обеспечения, повышает их ценность на рынке. Сейчас отечественные судостроители активно модернизируют свое производство, переходят на новые цифровые технологии, и нам приятно, что для проектирования и строительства новых судов используются наши программные решения».