«Сател» представила решение для комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры

Компания «Сател» представила платформу «Энербас: Зонтичный мониторинг», которое комплексно анализирует работу ИТ-инфраструктуры, собирая данные со всех существующих систем мониторинга в единое окно. Решение выявляет взаимосвязи между событиями, определяет первопричины сбоев и прогнозирует инциденты до того, как они повлияют на бизнес-процессы.

Архитектура платформы включает единое окно мониторинга с настраиваемыми дашбордами, уведомления по разным каналам связи, анализ трендов и показателей, ресурсно-сервисную модель, базы оперативных и исторических данных.

В качестве источников данных служат системы мониторинга в локализованных зонах, бизнес-приложения, а также мониторинг вычислительных ресурсов, предоставляемых внешними подрядчиками (ЦОДы, сервера и т.д.). Подключаясь к существующим системам, платформа формирует целостную картину состояния ИТ-среды — от работы аппаратных компонентов до данных сервисов, напрямую влияющих на бизнес-показатели.

Решение устраняет одну из самых распространенных проблем мониторинга ИТ-сервисов — избыточные оповещения во время аварии. В отличие от традиционных систем, которые фиксируют отказ узла и всего стоящего за ним оборудования как отдельную аварию, зонтичный мониторинг объединяет все связанные сообщения в единый инцидент. Это реализовано благодаря детализированной ресурсно-сервисной модели (CMDB) с выстроенными связями и строгой иерархией между сервисами и оборудованием, что позволяет отследить первоисточник аварии и точечно отреагировать на инцидент, не отвлекаясь на информационный шум.

Одно из уникальных преимуществ решения для бизнеса — глубокая аналитика на основе накопленных данных: система отслеживает тренды, прогнозирует пиковые нагрузки и анализирует события, превращая беспорядочный поток данных из разрозненных источников в инструмент для взвешенных стратегических решений.

«Результаты работы зонтичного мониторинга видны сразу после внедрения: сокращается время простоя критически важных сервисов, становятся прозрачными для мониторинга ранее изолированные зоны ИТ-инфраструктуры, упрощается работа ИТ-поддержки благодаря выстроенной ресурсно-сервисной модели, накапливается статистика для прогнозов и работы на опережение событий. В итоге компания получает полный контроль над всем ИТ-ландшафтом предприятия», — сказал Андрей Коротков, директор департамента интеграционных решений компании «Сател».