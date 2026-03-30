CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

«Р2СПро» подтвердила совместимость R2S ProWork с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и R2S Pro объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard (версия 18.3).

Ключевые преимущества связки: работа в реальном времени: данные производственного контура доступны без задержек; масштабируемость: от одного цеха до холдинга с распределённой архитектурой; импортозамещение: оба продукта в реестре Минцифры РФ, совместимы с отечественными ОС; ИИ-помощник: семантический поиск по техдокументации и регламентам на базе GigaChat.

R2S ProWork — отечественная платформа сквозного управления производством (MES + APS + ERP-light), объединяющая заказ, планирование, закупки, склад, производство, ОТК и отгрузку в единый цифровой контур. Продукт решает ключевые боли промышленных предприятий: хаос в Excel, разрывы между отделами, простои оборудования и срывы сроков. В отличие от традиционных ERP/MES, R2S ProWork работает в реальном времени, использует современную микросервисную архитектуру и включает ИИ-помощника, что позволяет принимать решения в 3 раза быстрее и снижать когнитивную нагрузку на персонал.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Сотрудничество с Postgres Professional — важный этап в развитии R2S ProWork. Надёжность и производительность Postgres Pro позволяют нашей платформе обрабатывать производственные данные в реальном времени, обеспечивая промышленным предприятиям бесшовную работу без потери скорости. Мы рады официально подтвердить совместимость и продолжить совместное развитие импортонезависимых решений для индустрии», — сказал Александр Синицын, директор «Р2СПро».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/