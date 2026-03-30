«Р2СПро» подтвердила совместимость R2S ProWork с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и R2S Pro объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard (версия 18.3).

Ключевые преимущества связки: работа в реальном времени: данные производственного контура доступны без задержек; масштабируемость: от одного цеха до холдинга с распределённой архитектурой; импортозамещение: оба продукта в реестре Минцифры РФ, совместимы с отечественными ОС; ИИ-помощник: семантический поиск по техдокументации и регламентам на базе GigaChat.

R2S ProWork — отечественная платформа сквозного управления производством (MES + APS + ERP-light), объединяющая заказ, планирование, закупки, склад, производство, ОТК и отгрузку в единый цифровой контур. Продукт решает ключевые боли промышленных предприятий: хаос в Excel, разрывы между отделами, простои оборудования и срывы сроков. В отличие от традиционных ERP/MES, R2S ProWork работает в реальном времени, использует современную микросервисную архитектуру и включает ИИ-помощника, что позволяет принимать решения в 3 раза быстрее и снижать когнитивную нагрузку на персонал.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Сотрудничество с Postgres Professional — важный этап в развитии R2S ProWork. Надёжность и производительность Postgres Pro позволяют нашей платформе обрабатывать производственные данные в реальном времени, обеспечивая промышленным предприятиям бесшовную работу без потери скорости. Мы рады официально подтвердить совместимость и продолжить совместное развитие импортонезависимых решений для индустрии», — сказал Александр Синицын, директор «Р2СПро».