Новая купольная IP-камера Smartec STC-IPM5516A Estima в антивандальном исполнении

Ассортимент продуктов Smartec для видеонаблюдения пополнили антивандальные IP-камеры STC-IPM5516A Estima с разрешением 5 Мп, которые рассчитаны на уличные условия эксплуатации при температурах от -40 до +60 °С и поставляются в защищенном купольном корпусе (IP67/IK10). Новинка использует 1/2.8” КМОП-матрицу, моторизованный объектив и передает 5 Мп видео при 60 к/с. Для повышения осведомленности о ситуации на объекте IP-камеры видеонаблюдения 5 Мп снабжены микрофоном, а для видеосъемки в темное время суток – прожектором ИК-подсветки дальностью до 50 метров. Кроме того, STC-IPM5516A Estima оборудованы аудиовыходом, входом/выходом тревоги и детекторами движения и внешних воздействий. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Высокую частоту обновления кадров – 60 к/с – STC-IPM5516A Estima обеспечивает при любом доступном разрешении вплоть до 5 Мп (2592x1944 пикс.). Сетевые возможности IP-камеры видеонаблюдения 5 Мп включают 4-потоковую видеотрансляцию с выбором формата сжатия из вариантов H.265+, H.265, H.264+, H.264 и MJPEG, разрешения, фреймрейта и битрейта от 16 до 16000 кбит/с. Для повышения ситуационной осведомленности оператора системы видеонаблюдения IP-камера использует встроенный микрофон, она также снабжена дополнительным аудиовыходом, а для реализации локальной записи и хранения данных предусматривает установку опциональной microSD-карты памяти до 1 ТБ.

Защита IP-камеры обеспечивается по трем направлениям: от климатических воздействий по классу IP67, от механических ударов – по стандарту IK10, а также реализована защита от перенапряжения до 6 кВ. Диапазон рабочих температур IP-камеры видеонаблюдения 5 Мп достаточно широк и составляет от -40 до +60 °С (при максимальной влажности 95%). Все эти факторы позволяют задействовать новинку STC-IPM5516A Estima на самых разных объектах, включая уличные локации, где существует риск вандализма, ударов молний и других повреждений. При этом регулируемое 3-осевое крепление видеомодуля IP-камеры дает возможность вручную задать углы панорамирования от 0° до 355°, наклона от 0° до 80° и вращения от 0° до 355° для максимально точной настройки ракурса видеосъемки.

Удаленная настройка фокусного расстояния и фокусировка объектива IP-камеры с высокой точностью возможна за счет использования 5 Мп моторизованной оптики 2.7-13.5 мм. Наряду с 5-кратным оптическим масштабированием, STC-IPM5516A Estima поддерживает функцию 8х цифрового приближения интересующих областей сцены видеонаблюдения, а максимальный суммарный зум достигает 40 крат. В этой модели IP-камеры видеонаблюдения 5 Мп применяется объектив с автоматически регулируемой диафрагмой P-Iris, обеспечивающей наилучшее качество формируемого изображения и оптимальную глубину резкости при любых установках зума и фокусировки. При том, что STC-IPM5516A Estima оборудована моторизованным объективом, эта IP-камера потребляет не более 10,5 Вт, а запитывается напрямую от источника 10-28 В постоянного тока либо по технологии PoE.

Гибкая адаптация к световым условиям на объекте дает возможность получать от IP-камеры видеонаблюдения 5 Мп STC-IPM5516A Estima качественное цветное изображение при освещенности вплоть до 0.004 лк, а черно-белое – даже в полной темноте за счет активации встроенного прожектора ИК-подсветки дальностью до 50 метров, который состоит из высокоэффективных ИК-светодиодов с длиной волны 850 нм. Для компенсации пересвеченных и/или затемненных участков кадра 5-мегапиксельная камера поддерживает работу в режиме широкого динамического диапазона Super WDR (120 дБ), а для минимизации шумовых составляющих видеосигнала использует цифровые фильтры 2D/3D DNR.

Новые уличные IP-камеры видеонаблюдения 5 Мп STC-IPM5516A Estima марки Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».