«Нартис» установил новые зарядные станции в Череповце

Завод «Нартис» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры, передал и установил зарядные станции для отеля «3А» в Череповце.

ЭЗС «Нартис-С29» разработана специально для сети дорожных отелей комфорт-класса «3А». Корпус выполнен из нержавеющей стали, а дизайн вдохновлён формой современного смартфона – ведь заряжать электромобиль теперь так же просто, как и личный гаджет.

Зарядные станции череповецкого завода представлены во всех отелях сети «3А»: в Балашихе, Арзамасе, Казани, Суздале, Ростове-на-Дону, Смоленске и других городах.

Станция позволяет одновременно заряжать до двух электромобилей и оснащена разъёмами Type 2 (22 кВт) и GBT (7 кВт), что делает её совместимой с большинством моделей.